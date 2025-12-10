9 ARALIK 2025 REYTİNG SONUÇLARI | Zirveye damgasını vurdu!

9 Aralık 2025 Salı gününün reyting sonuçları açıklandı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Monaco-Galatasaray Şampiyonlar Ligi karşılaşması yayınlandığı gece adeta izlenme rekoru kırarak reyting listesine zirveden giriş yaptı. Özellikle yeni sezon dizilerinin performansı yakından takip edilirken, Show TV’nin iddialı yapımı Rüya Gibi ikinci bölümünde beklenen çıkışı yapamadı ve sıralamada geriledi. İşte günün en çok izlenen programları, dizi reytingleri, detaylı sonuçlar ve ilk 10 listesinin tamamı...

GÜNÜN LİDERİ: MONACO-GALATASARAY MAÇI

TRT 1’de canlı olarak yayınlanan Monaco-Galatasaray karşılaşması, 13,41 reyting alarak Salı gününe net bir şekilde damga vurdu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin Türkiye temsilcisi Galatasaray’ın kritik mücadelesi, prime time kuşağında büyük ilgi gördü. Bu sonuçla spor içerikleri, prime time dizilerinin önüne geçerek günün en yüksek izlenme oranına ulaştı.

İKİNCİLİK TRT 1’İN DİZİSİNE

TRT 1’in tarih temalı yapımı Mehmed Fetihler Sultanı ise reytinglerde yükseliş trendini sürdürerek 6,43 oranla günü ikinci sırada tamamladı. Böylece kanal aynı gün iki yapımıyla ilk iki sırayı almayı başardı.

SHOW TV DİZİSİ RÜYA GİBİ BEKLENTİLERİN ALTINDA

Show TV’nin yeni dizisi Rüya Gibi, ikinci bölümüyle ekranlara gelen yapımını 3,58 reytingle sekizinci sıraya taşırken beklentilerin altında kaldı. Yeni başlayan dizinin ilerleyen haftalarda sıralamada nasıl bir performans göstereceği merak konusu oldu.

DİZİ REYTİNGLERİ NASIL ŞEKİLLENDİ?

Now TV dizisi Kıskanmak hafif bir düşüşle 5,52 reyting aldı ve üçüncü sırayı elde etti. Star TV’de Halit Ergenç’in başrolünde yer aldığı Kral Kaybederse, final bölümünü 4,49 reytingle tamamlayarak altıncı sıradan veda etti. TV8’de ekranlara gelen MasterChef ise 3,27 reytingle ilk 10 listesinde kendine yer buldu.

GÜNLÜK REYTİNG – İLK 10 PROGRAM (20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Monaco-Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Maçı 13,41 2 Mehmed Fetihler Sultanı 6,43 3 Kıskanmak 5,52 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,28 5 Esra Erol'da 4,94 6 Kral Kaybederse 4,49 7 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,84 8 Rüya Gibi 3,58 9 MasterChef Türkiye 3,27 10 Show Ana Haber 3,19

Veri Kaynağı: TİAK

9 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı?

Evet. Tüm reyting oranları gün bazında paylaşılmıştır.

Günün en çok izlenen programı hangisi oldu?

Monaco-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı 13,41 reytingle açık ara birinci oldu.

Rüya Gibi dizisi kaçıncı sırada?

Rüya Gibi dizisi ikinci bölümünde sekizinci sırada yer aldı.

9 Aralık dizilerinden hangisi ilk 3’e girdi?

Kıskanmak dizisi 5,52 reytingle üçüncü sırada yer aldı.

Hangi dizi final yaptı?

Kral Kaybederse dizisi final bölümünü 4,49 reytingle altıncı sırada tamamladı.

9 Aralık 2025 Salı günü reyting sonuçlarında TRT 1 hem spor karşılaşması hem de dizi kuşağıyla günün en çok izlenen içeriklerini üretmeyi başardı. Spor karşılaşmaları ve dizi rekabetinin aynı gün yaşandığı yayın akşamında İzleyicilerin tercihleri zirvede net şekilde kendini gösterdi.