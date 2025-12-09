9 Aralık 2025 Salı Dolar, Euro, Sterlin ve Döviz Kurları

9 Aralık 2025 Salı günü döviz piyasaları bir kez daha yakından takip ediliyor. Özellikle dolar ve eurodaki hareketlilik, yatırımcıların ve tasarruf sahiplerinin dikkatini çekerken; günün ilk saatlerinde serbest piyasadan gelen fiyatlar merak uyandırdı. İşte İstanbul serbest piyasadan gelen en güncel döviz kurları, değişim oranları ve uzman yorumlarıyla birlikte dövize dair ayrıntılı analiz.

GÜNÜN İLK VERİLERİ: DOLAR VE EURO AÇILIŞ FİYATLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 42,5680 TL seviyesinden güne başladı. Euro ise 49,6400 TL’den işlem görmeye açıldı. Dün kapanış seviyelerine bakıldığında dolar 42,5570 TL'den, euro ise 49,6150 TL'den satılmıştı.

Döviz Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim ABD Doları (USD) 42,5660 42,5680 Yatay Euro (EUR) 49,6380 49,6400 Yatay

DÖVİZ KURLARINDA GÜNCEL DURUM VE PİYASA HAREKETLERİ

Haftanın ikinci işlem gününde döviz piyasalarında dengeli bir seyir göze çarpıyor. ABD Doları ve Euro’nun TL karşısında açılış itibarıyla dünkü kapanış seviyelerine oldukça yakın olması, piyasada bekleme havasının sürdüğüne işaret ediyor.

Dolar Kuru Bugün Kaç TL?

Dolar/TL kuru güne 42,5680 TL seviyesinde başladı. Bu rakam son günlerdeki dar banttaki hareketin sürdüğünü gösteriyor.

Euro Kuru Bugün Kaç TL?

Euro/TL, 49,6400 TL’den işlem görerek güne yatay bir başlangıç yaptı. Dünkü kapanışa göre küçük bir artış söz konusu.

DİĞER MAJÖR DÖVİZLERDE SON DURUM

Aşağıdaki tablo, piyasada yakından takip edilen diğer döviz türlerinde güncel görünümü özetlemektedir:

Döviz Cinsi Alış Satış Değişim % İngiliz Sterlini 56,8120 56,8228 %0,09 İsviçre Frangı 52,8261 52,8511 %0,19 Japon Yeni 0,2720 0,2730 -%0,07 Suudi Arabistan Riyali 11,3163 11,3731 %0,03 Norveç Kronu 4,1889 4,2099 %0,07 Danimarka Kronu 6,6166 6,6498 %0,01 Avustralya Doları 28,1864 28,3277 %0,20 Kanada Doları 30,6466 30,8002 %0,02 İsveç Kronu 4,5195 4,5421 %0,07 Rus Rublesi 0,5498 0,5526 -%0,53

DOLAR – EURO – DÖVİZ FİYATLARI YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Küresel piyasalarda belirsizliklerin sürdüğü bu dönemde dolar ve euroda sert hareketler görülmese de uzmanlar, yılın son günlerine yaklaşırken volatilitenin artabileceğine dikkat çekiyor. İç piyasada ise enflasyon görünümü, para politikası adımları ve küresel faiz kararları yön belirleyici olmaya devam ediyor.

Dolar için kısa vadede yatay görünüm korunuyor.

Euro tarafında Avrupa Merkez Bankası'nın faiz politikaları etkili olabilir.

Jeopolitik gelişmeler ve ABD verileri dövizde ani hareketlere yol açabilir.

Dolar bugün kaç TL?

Dolar, 9 Aralık 2025 sabahında serbest piyasada 42,5680 TL’den satılıyor.

Euro bugün kaç TL?

Euro, güne 49,6400 TL satış fiyatıyla başladı.

Dolar yükselir mi?

Kısa vadede yatay seyir bekleniyor ancak küresel ekonomik veriler yükseliş ihtimalini canlı tutuyor.

Euro düşer mi?

Euro/TL kuru bugün yatay görünümünde. Avrupa Merkez Bankası kararları belirleyici olacak.

En çok işlem gören döviz hangisi?

Türkiye’de dolar, açık ara en çok takip edilen ve işlem gören döviz türüdür.

SONUÇ

9 Aralık 2025 Salı günü döviz kurları, dünkü kapanışa oldukça yakın seviyelerde güne başladı. Dolar ve euronun yatay görünümü yatırımcıların temkinli duruşunu yansıtırken, uluslararası gelişmelerin piyasalar üzerinde etkisi sürüyor. Gün içindeki yeni veriler, döviz fiyatlarının yönü açısından belirleyici olmaya devam edecek.