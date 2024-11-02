9 aylık bebeğe cinsel istismardan tutuklanan erkek cezaevinde ölü bulundu

Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, 9 aylık bebeğe cinsel istismarda bulunan G.Ş. adlı erkeğin cezaevinde ölü bulunduğunu açıkladı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Veliköy Mahallesi’nde meydana gelen olayda bebeğin annesi F.G., beraber yaşadığı G.Ş. ile 9 aylık bebeklerine cinsel istismarda bulundukları video kaydını paylaştı. Bir vatandaş bu durumu fark ederek ihbarda bulundu.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ilçe jandarma ekipleri F.G.'yi Amasya’da, G.Ş.'yi ise İstanbul’da gözaltına aldı. Çerkezköy’e getirilen ve savcılıkta işlemleri tamamlanan şahıslar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

9 aylık cinsel istismar mağduru bebeğin ise devlet korumasına alındığı öğrenildi.

CEZAEVİNDE ÖLÜ BULUNDU

9 aylık bebeğe cinsel istismardan tutuklanan G.Ş. cezaevinde ölü bulundu. G.Ş.'nin ölüm haberini Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün duyurdu.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan aldığı bilgiyi paylaşan Egemen Gürcün, G.Ş.'nin intihar ettiğini söyledi. Olayla ilgili süreci takip ettiklerini belirten Gürcün, şu paylaşımı yaptı:

"Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 9 aylık bebeğin cinsel istismar edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklanan babanın cezaevinde intihar ettiği bilgisi ulaştı. Konuyu hassasiyetle takip ediyoruz."