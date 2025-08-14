Giriş / Abone Ol
9 belediye başkanı AKP'ye katıldı

AKP'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümü töreninde aralarında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da bulunduğu 9 belediye başkanı AKP'ye katıldı.

  • 14.08.2025 16:51
  • Giriş: 14.08.2025 16:51
  • Güncelleme: 14.08.2025 16:59
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

6'sı CHP'den istifa eden toplam 9 belediye başkanı AKP'ye katıldı. 

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 24'üncü kuruluş yıldönümünde yaptığı konuşmada "AK Parti ailesini yeni katılımlarla daha da büyütüyoruz. Aramıza katılan tüm arkadaşlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor hepsini muhabbetle bağrımıza basıyoruz" dedi.

6'sı CHP'den, 2'si İYİ Parti'den ve 1'i Bağımsız olmak üzere AKP'ye katılan isimler şöyle:

Fotoğraf: AA

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu (CHP) 

Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan (CHP) 

Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırım Kaya (CHP) 

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan (CHP) 

Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz (CHP) 

Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca (CHP) 

Isparta Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal (İYİ Parti) 

Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkanı İsmail Akpınar (İYİ Parti) 

Kastamonu Bozkurt Muhammer Yanık (Bağımsız) 

