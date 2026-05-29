9 bin kişilik "mutlak butlan" anketi: CHP'liler Kılıçdaroğlu için ne düşünüyor?

CHP kurultayı davasında mutlak butlan kararı verilmesi ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na getirilmesinin ardından yapılan araştırma, CHP tabanındaki tepkinin boyutunu ortaya koydu.

Akademik Link’in anketine göre, Kılıçdaroğlu’na oy verenlerin büyük çoğunluğu kararı yanlış bulurken, CHP seçmeninde Kılıçdaroğlu’na yönelik olumsuz kanaat dikkat çekici düzeye ulaştı.

CHP’LİLERİN YÜZDE 96’SI KARARI DOĞRU BULMADI

Ankete göre, bir önceki cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu’na oy verenlerin yüzde 93’ü mutlak butlan kararının yanlış olduğunu düşünüyor. CHP’liler içinde Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararıyla genel başkanlığa getirilmesini doğru bulmayanların oranı ise yüzde 96 oldu.

AKP tabanında ise mutlak butlan kararını doğru bulanların oranı yüzde 48, yanlış bulanların oranı yüzde 34 olarak ölçüldü. Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararıyla genel başkan olmasını doğru bulmayan AKP’lilerin oranı yüzde 47 olurken, doğru bulanların oranı yüzde 36’da kaldı.

KILIÇDAROĞLU’NA OLUMSUZ BAKIŞ ERDOĞAN’I GEÇTİ

Araştırmada Kılıçdaroğlu ve Erdoğan’a ilişkin kanaatler de soruldu. CHP’lilerin yüzde 97’si Kılıçdaroğlu hakkında olumsuz görüş bildirdi. Erdoğan hakkında olumsuz görüş belirten CHP’lilerin oranı ise yüzde 96 oldu.

CHP’liler arasında Erdoğan’a olumlu bakanların oranı yüzde 1,5 olarak ölçülürken, Kılıçdaroğlu’na olumlu bakanların oranı yüzde 1,3’te kaldı.

YENİ PARTİ SORUSUNDA TABLO BÖLÜNDÜ

Ankette Özgür Özel’in yeni parti kurmasına ilişkin görüşler de soruldu. CHP seçmeninin yüzde 36,4’ü Özel’in yeni parti kurmasının iyi olacağını belirtirken, yüzde 42’si bunun iyi olmayacağı görüşünü savundu. AKP seçmeninde ise bu oranlar sırasıyla yüzde 35,2 ve yüzde 44 olarak kaydedildi.

Kılıçdaroğlu’na oy veren CHP seçmenine yöneltilen pişmanlık sorusunda da dikkat çekici bir sonuç çıktı. Katılımcıların yüzde 72’si Kılıçdaroğlu’na oy verdiği için pişman olduğunu söyledi.

Araştırmada 9 bin 235 kişinin görüşleri incelendi. Veriler 21-22 Mayıs 2026 tarihlerinde sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyurularla toplandı. Hata payı yüzde 95 güven aralığında ±1,02, yüzde 99 güven aralığında ±1,34 olarak açıklandı.