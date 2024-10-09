9 Ekim Resmi Gazete kararları: 9 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları neler?
Bugün yayımlanan Resmi Gazete kararları yurttaşlar tarafından araştırılıyor. 1920'de kurulan ve 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan Resmi Gazete TBMM, cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri tarafından çıkarılan kanun, kararname, yönetmelik, genelge ve sair mevzuatları yayımlıyor. Bugün yeni çıkan kararların ardından ise 9 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları neler araştırması hız kazandı. Peki, 9 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları neler? İşte Bugünün Resmi Gazete kararları!
9 Ekim 2024 bugünün Resmi Gazete kararları yayımlandı. Bugünün Resmi Gazete kararları arasında yönetmelik düzenlemesi, tebliğ ve ilan bölümü yer aldı. Peki, 9 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları neler? İşte Bugünün Resmi Gazete kararları!
9 EKİM 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI
HSK ATAMALARI RESMİ GAZETE
Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ad çekme sonucuna göre belirlenen iki hakim ve bir cumhuriyet savcısı adayının atanmalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Hakimler ve Savcılar Kurulunca 8 Ekim'de yapılan ad çekme sonucuna göre belirlenen hakim adayı Kürşat Boyvat, Sinop Ayancık Hakimliğine, hakim adayı Nihan Özden, Şırnak Beytüşşebap Hakimliğine ve cumhuriyet savcısı adayı Ebru Kilit, Bingöl Kiğı Cumhuriyet Savcılığına atandı.
Söz konusu atamalar 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince yapıldı.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARI
- Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararı
TEBLİĞLER
- Açık Alkollü İçki Satış Belgesini Haiz İşyerlerinde Kullanılan Servis Amaçlı Materyallere İlişkin Tebliğ (No: 2024/18)
- Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2024 Yılı Ürünü Yaş Çay Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/34)
- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/31)
- İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2024/8)
İLÂN BÖLÜMÜ
- Yargı İlânları
- Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
- Çeşitli İlânlar
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