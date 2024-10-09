9 Ekim Resmi Gazete kararları: 9 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları neler?

9 Ekim 2024 bugünün Resmi Gazete kararları yayımlandı. Bugünün Resmi Gazete kararları arasında yönetmelik düzenlemesi, tebliğ ve ilan bölümü yer aldı. Peki, 9 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları neler? İşte Bugünün Resmi Gazete kararları!

9 EKİM 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI

HSK ATAMALARI RESMİ GAZETE

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ad çekme sonucuna göre belirlenen iki hakim ve bir cumhuriyet savcısı adayının atanmalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Hakimler ve Savcılar Kurulunca 8 Ekim'de yapılan ad çekme sonucuna göre belirlenen hakim adayı Kürşat Boyvat, Sinop Ayancık Hakimliğine, hakim adayı Nihan Özden, Şırnak Beytüşşebap Hakimliğine ve cumhuriyet savcısı adayı Ebru Kilit, Bingöl Kiğı Cumhuriyet Savcılığına atandı.

Söz konusu atamalar 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince yapıldı.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararı

TEBLİĞLER

Açık Alkollü İçki Satış Belgesini Haiz İşyerlerinde Kullanılan Servis Amaçlı Materyallere İlişkin Tebliğ (No: 2024/18)

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2024 Yılı Ürünü Yaş Çay Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/34)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/31)

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2024/8)

İLÂN BÖLÜMÜ

Yargı İlânları Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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