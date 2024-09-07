9 Eylül Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul'da okulların açıldığı gün otobüs, metrobüs, metro bedava mı?

9 Eylül Pazartesi günü 2024 - 2025 eğitim öğretim yılı ilk zili çalıyor. Okulların açılmasıyla birlikte İstanbul'da 17 bin okul servisi trafikte olacak. İstanbul Valiliği kent trafiğinin sıkışmaması adına ilk gün ders saatlerini değiştirmesinin ardından İstanbul Büyük Şehir Belediyesi de (İBB) toplu ulaşım araçları ile ilgili duyuruyu yayımladı. İBB'nin açıklamasının ardından ise 9 Eylül Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi sorusu gündeme oturdu. Peki, İstanbul'da okulların açıldığı gün otobüs, metrobüs, metro bedava mı? İşte ayrıntılar!

9 EYLÜL PAZARTESİ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Okulların açılacağı gün olan 9 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da İBB'nin yaptığı açıklamaya göre toplu taşıma ücretsiz olacak. İETT'ye bağlı otobüs, metrobüs, metro hatları saat 06.00 ile 16.00 arası bedava olarak hizmet verecek.

İETT, okulların açılmasından itibaren her gün bin 716 ek sefer yapacak. 137 binden fazla yolcu bu seferlerle toplu taşımaya yönlendirilmiş olurken, 114 bin aracın bu tedbirlerle trafikten çekilmesi hedefleniyor. Metro İstanbul da 435 ilave sefer planlıyor. Bu seferlerle yaklaşık 500 bin yolcunun toplu taşımaya yönelmesi bekleniyor. Böylelikle 433 bin aracın İstanbul trafiğine çıkmaması bekleniyor.

Ayrıca okulların açılmasıyla birlikte ilk 2 gün okul servis araçları, arabalı vapurlardan öncelikli olarak yararlanacak. İDO’nun Sirkeci-Harem hattındaki yaya yolcular ücretsiz seyahat edecek.

Şehir Hatları da ek vapur seferleri düzenleyecek. Şehir Hatları ayrıca, yaz tarifesinin sona ermesiyle birlikte kış tarifesine geçecek. Kış tarifesi 9 Eylül 2024 - 22 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.