9 günlük bayram tatilinin ardından trafik kitlendi: İstanbul'da yoğunluk yüzde 60'a çıktı

İstanbul’da Kurban Bayramı tatilinin ardından haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 60’a ulaştı. Anadolu ve Avrupa yakasında ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu. Toplu ulaşım duraklarında da işe ve okula giden yolcular nedeniyle yoğunluk yaşandı.

Güncel
  • 01.06.2026 08:43
  • Giriş: 01.06.2026 08:43
  • Güncelleme: 01.06.2026 08:51
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA
İstanbul'da, Kurban Bayramı tatilinin ardından haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu üzerinde Kartal'da başlayan yoğunluk Avrasya Tüneli girişine kadar ulaşıyor.

TEM Otoyolu'nda, Sancaktepe ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasındaki bölgede sürücüler araçlarıyla trafikte ağır seyrediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki trafik yoğunluğu Ataşehir'den köprü girişine kadar uzanıyor.

Şile Otoyolu'nda, Altunizade ile Ümraniye arasında araçlar yavaş ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar'dan Mecidiyeköy'e kadar yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Esenler ile Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ile Seyrantepe arasında araçlar güçlükle seyrediyor.

Öte yandan sabah saatlerinde işe ve okula giden yolcular, tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası'na göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 60'a kadar çıktı.

