9 günlük bayram tatilinin bilançosu açıklandı

9 günlük bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 74 kişi yaşamını yitirdi.

Meydana gelen kazalarda 10 bin 199 kişinin de yaralandığını açıklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da bayram tatilindeki trafik kazalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

32 MADDELİK KANUN DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEMDE

Yerlikaya, "Bu yılki Ramazan Bayramı tatilinde ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası yüzde 4,6 azaldı. Bu kazalarda 74 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti" dedi.

Yerlikaya, "Bakanlık olarak; trafikte kural ihlallerinin caydırıcılığını arttırmak için, ’Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik yapılamasına dair 32 maddelik kanun değişikliği taslağı hazırladık. Bu taslağı önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sunacağız."