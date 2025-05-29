9. İdare Mahkemesi'nden Ahmet Özer kararı: AYM'ye "somut denetim" başvurusu

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in "görevden uzaklaştırılması" ve "belediyeye kayyum atanması" işlemlerinin iptali için İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nde açılan davada karar verildi.

Buna göre İdare Mahkemesi, Belediye Kanununun 46. maddesinin 2. fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasını ciddi bularak, Anayasa Mahkemesi’ne “somut norm denetimi başvurusunda” bulunulmasına karar verdi.

Gelişmeyi Özer'in avukatlarından Hüseyin Ersöz duyurdu. Ersöz, "Anayasa Mahkemesi tarafından yapılacak somut norm denetiminde eğer Anayasaya aykırılık tespit edilir ve Belediye Kanununun 46/2. maddesi iptal edilirse tartışmalı kayyım kararlarının dayanağı da tamamen ortadan kalkmış olacak" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ersöz, şu ifadeleri kullandı:

"Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in “görevden uzaklaştırılması” ve “belediyeye kayyım atanması” işlemlerinin iptali için İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nde açtığımız davada karar verildi.

İdare Mahkemesi, Belediye Kanununun 46. maddesinin 2. fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğu iddiamızı ciddi bularak, Anayasa Mahkemesi’ne “somut norm denetimi başvurusunda” bulunulmasına karar verdi.

Bu karar, “kayyım kararının iptali anlamına gelmemekle birlikte”, kayyım atama kararına dayanak olan Kanun maddesinin Anayasaya aykırılığının incelenmesine olanak verecek bir sonuç doğurdu.

Anayasa Mahkemesi tarafından yapılacak somut norm denetiminde eğer Anayasaya aykırılık tespit edilir ve Belediye Kanununun 46/2. maddesi iptal edilirse tartışmalı kayyım kararlarının dayanağı da tamamen ortadan kalkmış olacak.

Anayasa Mahkemesi tarafından verilecek karar, Demokrasimiz yanında Seçme ve Seçilme Hakkı ile Merkezi-Yerel Yönetim Ayrımı açısından da önem taşımakta…"