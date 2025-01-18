9 ilde 'arkadaşlık sitesi' dolandırıcılığı: 17 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, sosyal medyadaki 'arkadaşlık sitesi' üzerinden tanıştıkları kişilerin ele geçirdikleri mobil bankacılık şifreleriyle yaklaşık 7 milyon lirayı kendi hesaplarına aktardıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 20 zanlının savcılıkça ifadesi alındı.

Savcılık, haklarında gözaltı kararı verilen ancak başka suçlardan cezaevinde bulunduğu tespit edilen 7 şüpheliden 6'sını da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla sorguladı.

1 KİŞİ HAKKINDA EV HAPSİ KARARI

Daha sonra nöbetçi hakimliğe sevk edilen 26 şüpheliden 17'si "nitelikli yağma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklandı.

Şüphelilerden 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli hakkında da ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.