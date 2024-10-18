9 ilde IŞİD operasyonu: 13 zanlı gözaltına alındı
Mersin, Kahramanmaraş, İstanbul, Konya, Hatay, Kayseri, Van, Bitlis ve Karaman'da IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonlarda 13 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Mersin merkezli 9 ilde IŞİD'e yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'nın açıklamasın göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın desteğiyle IŞİD'in finans kaynaklarının ortaya çıkarılması ve faaliyetlerinin deşifresi amacıyla çalışma başlatıldı.
Teknik ve fiziki takip sonucu 13 zanlının kimliği belirlendi.
9 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, Kahramanmaraş, İstanbul, Konya, Hatay, Kayseri, Van, Bitlis ve Karaman'a operasyon düzenlendi.
Operasyonda 13 şüpheli yakalandı, aramalarda tabanca ve çok sayıda materyal ele geçirildi.
Jandarmaya götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.