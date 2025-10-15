9 ilde 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'bilişim sistemine girme' operasyonu: 61 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 il merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemine Girme” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Yerlikaya, düzenlenen operasyonlarda, 61 şüphelinin yakalandığını 27'sinin tutuklandığını, 17’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını açıkladı.

Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Erzurum, Ankara, Van, Şanlıurfa, Ordu, Kahramanmaraş, Sinop, Ağrı ve Giresun merkezli düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden "hediye çeki, mobilya satışı" gibi ilanlarla vatandaşlarımızı dolandırdıkları, İnternet ortamında yasa dışı sorgu paneli kullanarak vatandaşlarımızın kişisel bilgileri ele geçirdikleri, Vatandaşlarımızın sosyal medya hesaplarına erişerek terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı."