9 ilde sosyal medyada dolandırıcılık: 19 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul'un da aralarında bulunduğu 9 ilde sosyal medya platformlarında yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılığa ilişkin jandarmanın düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 19'u adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan, 8 Ekim 2024 ile 10 Ocak'ta toplam 45 zanlının yakalandığı soruşturmanın kapsamı, ses kayıtları, resim ve belgeler ile HTS kayıtları, MASAK verileri, ödeme ve elektronik para kuruluşları ile kripto varlık hizmet sağlayıcılarından alınan verilerin incelenmesi doğrultusunda derinleştirildi.

Yapılan incelemede, bazı şüphelilerin banka hesaplarında 2017-2024'ü kapsayan dönemde yaklaşık 4,6 milyar liralık hesap hareketi olduğu belirlendi.

Jandarma ekiplerinin İstanbul, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Adıyaman, Şanlıurfa, Trabzon ve Adana olmak üzere 9 ilde, 18 Nisan'da düzenlediği operasyonda 24 zanlı gözaltına alındı.

Jandarmada ifadelerinin alınmasının ardından 5 şüpheli dosyaları ikmalen gönderilmek üzere serbest bırakıldı, 19 zanlı ise adliyeye sevk edildi.

Soruşturmanın ilk iki aşamasında düzenlenen operasyonlarda yakalanan 45 şüpheliden 40'ı sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 5 şüpheli ise serbest bırakılmıştı.