9 ilde suç örgütlerine operasyon: 42 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, suç örgütü üyelerine yönelik bu sabah 9 ilde eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda 42 kişi gözaltına alındığını duyurdu.
İstanbul merkezli 9 ilde suç örgütü üyelerine yönelik bu sabah eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 42 kişi yakalandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonların İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince düzenlendiğini belirtti.
İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen ve 42 kişi yakalandığı operasyonlara ilişkin Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:
"İstanbul merkezli Adana, Samsun, Siirt, Kocaeli, Ankara, İzmir, Tekirdağ ve Aydın'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, yüzleri maskeli çalıntı araç veya motosikletle kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, yağma, yağma amaçlı iş yeri kurşunlama suçlarını işledikleri tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı."
Bakan Yerlikaya, paylaşımında, operasyonlara ilişkin görüntülere de yer verdi.