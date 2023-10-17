9 ilde uzlaştırma yalanı ile dolandırıcılık şebekesine operasyonda 9 tutuklama

İzmir merkezli 9 ilde avukat ve uzlaştırma yalanı ile dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 'Sosyal medyadan küçük kızlarla sohbet etmişsiniz, aileleri şikayetçi' diyerek irtibata geçtikleri kişileri, avukat ve uzlaştırma yalanı ile dolandıran şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

İzmir merkezli İstanbul, Antalya, Adana, Mersin, Adıyaman, Tunceli, Mardin ve Diyarbakır'da, 10 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 22 şüpheli, yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 10 mermi, çok sayıda banka kartları ve dekontları, laptop ve dijital eşyalar ile bir miktar esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 22 şüpheliden 7'si serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 9'u tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.