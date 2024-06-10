9 işçi ölmüştü: Erzincan Valiliği'nden İliç açıklaması

Erzincan Valiliği, İliç'te Çöpler Altın Madeni'nde 13 Şubat'ta meydana gelen göçük sırasında toprak altında kaldıktan yaklaşık 4 ay sonra cansız bedenleri bulunan 9 işçi hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, toprak altından çıkarılan son 5 işçinin bugün memleketlerine gönderilerek defnedilecekleri bilgisine yer verildi.

Erzincan Valiliği, İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan son 5 işçinin bugün memleketlerine gönderileceğini ifade etti.

Valilik, 13 Şubat'ta Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen çökme sırasında toprak altında kalarak aylar sonra cansız bedenleri bulunan işçilere ilişkin açıklama yaptı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"İliç ilçemizdeki toprak kayması sonucu göçük altında kalan son 5 kardeşimizin de cansız bedenlerine ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına, sevdiklerine başsağlığı ve sabrıcemil diliyoruz. İşçilerin cenaze namazları, Erzincan Terzibaba Camisi'nde bugün öğle namazının ardından kılınacak. Fahrettin Keklik ve Şaban Yılmaz'ın cenazeleri İliç ilçesinde, Hüseyin Kara ve Abdurrahman Şahin'in cenazeleri Sivas'ta, Mehmet Kazar'ın cenazesi ise Osmaniye'de toprağa verilecek."

NE OLMUŞTU?

Erzincan'da 13 Şubat'ta Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen çökme sırasında 9 işçi toprak altında kalmıştı.

Yaşanan felaketin ardından madenin Kanadalı ortağı SSR Mining yaptığı açıklamada, maden faaliyetinin durdurulduğunu duyurmuştu. Şirket yığın linç tabanında büyük bir kayma yaşandığını ifade etmişti.

Anagold Madencilik'in yüzde 80'i daha önce vergi borcu silinen Kanadalı altın maden şirketi Alacer Gold'a, yüzde 20'si ise Çalık Grubu bünyesinde bulunan Lidya Madencilik'e ait.

Şirket, daha önce bu madendeki siyanür sızıntısı nedeniyle ceza almış, siyanür borusunun patlamasına ilişkin Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne şirket hakkında dava açılmıştı.

Öte yandan 31 Mart yerel seçimlerinden iktidarın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterdiği eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un bakanlık yaptığı dönemde, söz konusu altın madenine "ÇED olumlu ve 2. Kapasite Artışı" iznini verdiği ortaya çıkmıştı.

Faciaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda, proje yönetim mekanizmasının doğru ve işler şekilde sürdürülmediği, maden alanındaki uyarı sisteminin de yetersiz olduğu kanaatine varıldığı belirtilmişti.

Soruşturma kapsamında tutuklanan 6 kişi ise ifadelerinde, Anagold'un gerekli iki radarı ve iki robotik cihazı almadığını söylemişti.

Mühendis Şenol Demir, olayın olduğu gün öncesine kadar tedbir alınmadığını ifade etmişti. Toprak kaymasından saatler önce alanda çatlaklar görüldüğü bilgisi de, zanlılardan bazılarının ifadelerinde yer almıştı. Kanadalı Jain Ronald Gulle ise, "Olay günü sahaya çıktığımda küçük çatlaklar gördük. En büyük çatlak 6 santim büyüklüğündeydi" demişti.