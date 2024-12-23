9 işçiyi rehin almıştı: İbrahim Y'nin yargılandığı dava ertelendi

ABD menşeli Procter & Gamble (P&G) isimli fabrikada 9 işçiyi rehin alan İbrahim Y'nin yargılanmasına Gebze Adliyesi 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

1 Şubat 2024 tarihinde Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) İhsan Dede Caddesi'ndeki ABD menşeli Procter & Gamble (P&G) isimli fabrikada İbrahim Y. fabrika çalışanı 9 kişiyi rehin aldı.

İbrahim Y. 1 Şubat 2024'te P&G isimli fabrikada 9 işçiyi rehin almıştı / Fotoğraf: İHA

İbrahim Y. fabrikayı basıp, üzerinde taşıdığı bomba izlenimi verdiği düzenek ve 2 silahla 9 saat boyunca S.K., S.O.Z., T.E., Ç.T., D.A., E.B., E.E.A., G.C.D. ve V.A. isimli 9 işçiyi rehin aldı.

Şüpheli, tuvalet ihtiyacını gidermek için rehinelerin yanından ayrıldığı esnada operasyonla yakalanmıştı.

8 AY 15 GÜN SONRA TAHLİYE EDİLDİ

Olaya ilişkin ifadesi alınan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

8 ay 15 gün tutuklu kaldıktan sonra ise tahliye edildi.

Sanık İbrahim Y., İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamları durdurması ve Mısır’a olan sınır kapısının açılması için sesini duyurmak için olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

"PİŞMANIM"

"Ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma ve zincirleme şekilde cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından İbrahim Y. hakkında dava açıldı.

Terör bağlantısı tespit edilemeyen İbrahim Y'nin Gebze Adliyesi 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.

Görülen davanın 4. celsesinde duruşmaya tutuksuz sanık İbrahim Y. ve fabrika avukatı katıldı.

Sanık pişman olduğunu söyleyerek beraatini istedi. Fabrika avukatı ise daha önce işlediği suçlar ve olayla ilgili delilleri karartma ihtimali bulunması sebebiyle sanığın tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, avukatın tutuklama talebini reddederek sanığın adli kontrol şartının devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.