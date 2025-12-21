9. İzmir Mizah Festivali ustaları Efes Selçuk’ta buluşturdu

(İZMİR) - Efes Selçuk Belediyesi’nin ev sahipliğinde, 9. İzmir Mizah Festivali, Selçuk Efes Kent Belleği’nde başladı.

Efes Selçuk Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Kültürlerarası Sanat Derneği ve Nesin Vakfı işbirliğiyle düzenlenen 9. İzmir Mizah Festivali, Selçuk Efes Kent Belleği’nde başladı. Festivalin açılış gününde, Aziz Nesin Mizah Ödülleri sahiplerini buldu.

Sayar: “Mizahın düşünce yanını otaya çıkarmak istiyoruz”

Festivalin açılış konuşmasını yapan Kültürlerarası Sanat Derneği Başkanı Vecdi Sayar, İzmir Mizah Festivali’ni dokuz yıllık bir serüven olarak tanımladı. Sayar, festivalin ilk yılından bu yana Aziz Nesin’i odağına aldığını belirterek, “Aziz Nesin, tıpkı Nazım Hikmet ve Yaşar Kemal gibi yalnızca Türkiye’de değil, dünyada da tanınan, ülkemizin sembol isimlerinden biridir. Bu nedenle onun adını yaşatmak istedik” dedi.

Bu süreçte Ali Nesin’in desteklerini her zaman yanlarında hissettiklerini vurgulayan Sayar, festivalin bu yıl Efes Selçuk’ta düzenlenmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “Bu yıl ne yapacağımızı düşünürken sanata değer veren bir belediye başkanı olan Filiz Ceritoğlu Sengel, ‘Gelin, burada yapalım’ dedi. Kendisine ve emeği geçen herkese şükran borçluyuz. Mizah sadece eğlence değildir; düşünceyi besleyen, sorgulatan çok güçlü bir alandır. Biz de mizahın bu yanını ön plana çıkarmak istiyoruz. Festivalin uluslararası boyutunu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bugün Aziz Nesin’in doğum günü. Bu nedenle festivali her yıl ya doğum gününde başlatıyor ya da doğum gününde tamamlıyoruz” diye konuştu.

Nesin: “Ben de kendimi Selçuklu sayarım”

Ali Nesin ise festivalin dokuzuncu kez düzenlenmesinin büyük bir başarı olduğuna dikkat çekerek, bu sürecin Vecdi Sayar’ın özverili ve inatçı emeği sayesinde mümkün olduğunu söyledi. Festivalin Efes Selçuk’ta yapılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Ali Nesin, “Ben de kendimi Selçuklu sayarım. Vecdi Sayar’a ve Filiz Başkan’a teşekkür ediyorum” dedi.

Ali Nesin konuşmasında ayrıca babası Aziz Nesin’in yaşam felsefesini, düşüncelerini ve mizah anlayışını da katılımcılarla paylaştı.

Sengel: “Bizi hem düşündürüyor hem gülümsetiyor”

Mizahın gerçeği anlatmanın en etkili yollarından biri olduğunu vurgulayan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Her şeye rağmen gülümsemeye, bir arada durmaya çalışanlarız. Direnirken umudumuz tükenmeye başladığında yanımızdakine bakıp gülümseyerek devam ederiz. Gülümsemeyi unuttuğumuzda yaşamın önemli bir parçasını da eksik bırakırız” dedi. Ekonomik ve siyasi krizlere rağmen düşünme ve sorgulama yetisini kaybetmemenin önemine dikkat çeken Başkan Sengel, “Çizerler, karikatüristler, yazarlar; gerçeği incitmeden, eleştiriyi ustalıkla yaparak bizi hem düşündürüyor hem gülümsetiyor. En çok ihtiyacımız olan şey, düşünme kabiliyetimizden vazgeçmemektir” ifadelerini kullandı.

Festivalin başlangıç tarihi 20 Aralık’ın Aziz Nesin’in doğum günü olduğunu hatırlatan Başkan Sengel, festival boyunca İlhan Selçuk, Çetin Altan, Savaş Dinçel ve Sadri Alışık gibi ustaların da anılacağını belirterek etkinliğin aynı zamanda bir saygı duruşu niteliği taşıdığını söyledi.

Aziz Nesin Mizah Ödülleri sahiplerini buldu

Açılış konuşmalarının ardından Aziz Nesin Mizah Ödülleri takdim edildi. Canol Kocagöz, Ohannes Şaşkal ve Gani Müjde, ödüllerini Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in elinden aldı.

Gani Müjde yeni kitabın okurlarla buluşturdu

Yazar, karikatürist, senarist ve yönetmen Gani Müjde, söyleşide Aziz Nesin, Oğuz Aral ve Ertem Eğilmez ile olan anılarını paylaştı. Aziz Nesin’i Türk mizahının ve edebiyatının en önemli isimlerinden biri olarak tanımlayan Müjde, “Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük mizahçısı ve modern bir Nasrettin Hoca’ydı” dedi.

Yeni kitabı İmmortal’dan da söz eden Müjde, kitabın ölümsüzlük temasını işlediğini ve ustalara ithafen kaleme alındığını belirterek, söyleşinin ardından kitabını okurları için imzaladı.

Festival kapsamında ayrıca yazar Bekir Yurdakul, “Edebiyat İçi Yolculuklar ve Aziz Nesin” başlıklı söyleşide Aziz Nesin’in anılarını ve eserlerinden örnekleri paylaştı. Söyleşinin ardından Canol Kocagöz, Gani Sunduri ve Ohannes Şaşkal’ın eserlerinden oluşan karikatür sergisinin açılışı yapıldı.

9. İzmir Mizah Festivali, 23 Aralık tarihine kadar Efes Selçuk’ta devam edecek.