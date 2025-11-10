9 Kasım 2025 Pazar Reyting Sonuçları | Dünün Reyting Birincisi Kim Oldu?

9 Kasım 2025 Pazar günü televizyon ekranlarında büyük bir rekabet yaşandı. TRT 1’in sevilen dizisi Teşkilat, NOW TV’nin popüler yapımı Sahtekârlar ve TV8’in fenomen yarışması MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Pazar akşamının dikkat çeken diğer yapımları arasında Çarpıntı, Bereketli Topraklar ve Kim Milyoner Olmak İster? yer aldı. Peki, 9 Kasım 2025 reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? İşte detaylı ABC1, AB ve Total reyting sıralamaları...

9 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

Dün akşam yayınlanan yapımların reyting sonuçları belli oldu. Teşkilat hem Total hem de AB ve ABC1 kategorilerinde zirvedeki yerini korumayı başardı. Sahtekârlar ve MasterChef Türkiye ise ilk üçteki yerlerini sağlamlaştırdı.

📊 9 KASIM 2025 PAZAR ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

Sıra Program Kanal 1 Teşkilat TRT 1 2 Sahtekârlar NOW TV 3 MasterChef Türkiye TV8 4 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu NOW TV 5 Teşkilat (Özet) TRT 1 6 Çarpıntı Star TV 7 Sahtekârlar (Özet) NOW TV 8 Bereketli Topraklar Show TV 9 Show Ana Haber Show TV 10 Kim Milyoner Olmak İster Özel ATV

📈 9 KASIM 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

Sıra Program Kanal 1 Teşkilat TRT 1 2 Sahtekârlar NOW TV 3 MasterChef Türkiye TV8 4 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu NOW TV 5 Çarpıntı Star TV 6 Teşkilat (Özet) TRT 1 7 Kim Milyoner Olmak İster Özel ATV 8 Sahtekârlar (Özet) NOW TV 9 Kim Milyoner Olmak İster ATV 10 Show Ana Haber Show TV

📺 9 KASIM 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

Sıra Program Kanal 1 Teşkilat TRT 1 2 Sahtekârlar NOW TV 3 Teşkilat (Özet) TRT 1 4 Çarpıntı Star TV 5 MasterChef Türkiye TV8 6 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu NOW TV 7 Show Ana Haber Show TV 8 Gelin Kanal 7 9 Bereketli Topraklar Show TV 10 Sahtekârlar (Özet) NOW TV

REYTİNG SONUÇLARINA GENEL BAKIŞ

Haftanın son gününde Teşkilat tüm kategorilerde liderliğini sürdürerek yine pazar akşamının en çok izlenen yapımı oldu. NOW TV’nin Sahtekârlar dizisi güçlü performansıyla ikinci sırayı alırken, MasterChef Türkiye de rekabeti ilk üç içinde tamamladı. Haber bültenlerinde ise Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu dikkat çekici bir izlenme oranı yakaladı.

9 Kasım 2025 Pazar reyting birincisi kim oldu?

9 Kasım Pazar günü yayınlanan programlar arasında Teşkilat tüm reyting kategorilerinde birinci sırada yer aldı.

MasterChef Türkiye reyting sıralamasında kaçıncı oldu?

MasterChef Türkiye, ABC1 ve AB kategorilerinde 3. sırada, Total listesinde ise 5. sırada yer aldı.

NOW TV’nin Sahtekârlar dizisi reytinglerde kaçıncı sırada?

Sahtekârlar, hem AB hem de Total kategorisinde ikinci sırada yer alarak haftayı güçlü bir performansla tamamladı.

Show TV’nin Bereketli Topraklar dizisi kaçıncı sırada yer aldı?

Bereketli Topraklar, ABC1 listesinde 8’inci, Total listesinde ise 9’uncu sırada yer aldı.