Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

9 Kasım 2025 Pazar Reyting Sonuçları | Dünün Reyting Birincisi Kim Oldu?

9 Kasım 2025 Pazar reyting sonuçları televizyon dünyasında dengeleri bir kez daha ortaya koydu. Dizi, yarışma ve haber programlarının bir arada olduğu bu yoğun Pazar akşamında, TRT 1 ve NOW TV zirveyi paylaşan iki güçlü kanal olarak öne çıktı. Peki dünün reyting birincisi kim oldu? İşte 9 Kasım 2025 Pazar reyting sonuçları!

BirBilgi
  • 10.11.2025 13:36
  • Giriş: 10.11.2025 13:36
  • Güncelleme: 10.11.2025 13:38
9 Kasım 2025 Pazar Reyting Sonuçları | Dünün Reyting Birincisi Kim Oldu?

9 Kasım 2025 Pazar günü televizyon ekranlarında büyük bir rekabet yaşandı. TRT 1’in sevilen dizisi Teşkilat, NOW TV’nin popüler yapımı Sahtekârlar ve TV8’in fenomen yarışması MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Pazar akşamının dikkat çeken diğer yapımları arasında Çarpıntı, Bereketli Topraklar ve Kim Milyoner Olmak İster? yer aldı. Peki, 9 Kasım 2025 reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? İşte detaylı ABC1, AB ve Total reyting sıralamaları...

9 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

Dün akşam yayınlanan yapımların reyting sonuçları belli oldu. Teşkilat hem Total hem de AB ve ABC1 kategorilerinde zirvedeki yerini korumayı başardı. Sahtekârlar ve MasterChef Türkiye ise ilk üçteki yerlerini sağlamlaştırdı.

📊 9 KASIM 2025 PAZAR ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

SıraProgramKanal
1TeşkilatTRT 1
2SahtekârlarNOW TV
3MasterChef TürkiyeTV8
4Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta SonuNOW TV
5Teşkilat (Özet)TRT 1
6ÇarpıntıStar TV
7Sahtekârlar (Özet)NOW TV
8Bereketli TopraklarShow TV
9Show Ana HaberShow TV
10Kim Milyoner Olmak İster ÖzelATV

📈 9 KASIM 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

SıraProgramKanal
1TeşkilatTRT 1
2SahtekârlarNOW TV
3MasterChef TürkiyeTV8
4Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta SonuNOW TV
5ÇarpıntıStar TV
6Teşkilat (Özet)TRT 1
7Kim Milyoner Olmak İster ÖzelATV
8Sahtekârlar (Özet)NOW TV
9Kim Milyoner Olmak İsterATV
10Show Ana HaberShow TV

📺 9 KASIM 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

SıraProgramKanal
1TeşkilatTRT 1
2SahtekârlarNOW TV
3Teşkilat (Özet)TRT 1
4ÇarpıntıStar TV
5MasterChef TürkiyeTV8
6Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta SonuNOW TV
7Show Ana HaberShow TV
8GelinKanal 7
9Bereketli TopraklarShow TV
10Sahtekârlar (Özet)NOW TV

REYTİNG SONUÇLARINA GENEL BAKIŞ

Haftanın son gününde Teşkilat tüm kategorilerde liderliğini sürdürerek yine pazar akşamının en çok izlenen yapımı oldu. NOW TV’nin Sahtekârlar dizisi güçlü performansıyla ikinci sırayı alırken, MasterChef Türkiye de rekabeti ilk üç içinde tamamladı. Haber bültenlerinde ise Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu dikkat çekici bir izlenme oranı yakaladı.

9 Kasım 2025 Pazar reyting birincisi kim oldu?

9 Kasım Pazar günü yayınlanan programlar arasında Teşkilat tüm reyting kategorilerinde birinci sırada yer aldı.

MasterChef Türkiye reyting sıralamasında kaçıncı oldu?

MasterChef Türkiye, ABC1 ve AB kategorilerinde 3. sırada, Total listesinde ise 5. sırada yer aldı.

NOW TV’nin Sahtekârlar dizisi reytinglerde kaçıncı sırada?

Sahtekârlar, hem AB hem de Total kategorisinde ikinci sırada yer alarak haftayı güçlü bir performansla tamamladı.

Show TV’nin Bereketli Topraklar dizisi kaçıncı sırada yer aldı?

Bereketli Topraklar, ABC1 listesinde 8’inci, Total listesinde ise 9’uncu sırada yer aldı.

BirGün'e Abone Ol