9 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI: Günün en çok izlenen dizisi yine zirvede!

9 Kasım 2025 Pazar akşamının reyting sonuçları açıklandı. Pazar günü ekranlarda hem iddialı diziler hem de büyük izleyici kitlesine sahip yarışma programları yer aldı. Günün sonunda TRT 1’in uzun soluklu dizisi Teşkilat, bu hafta da zirveden inmeyerek liderliğini korumayı başardı. Bununla birlikte, yeni sezonda yüksek beklentiyle başlayan bazı yapımlar beklenen çıkışı gösteremedi ve reyting tablosunda geride kaldı.

TEŞKİLAT, ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Teşkilat, altıncı sezonunda da istikrarlı performansını sürdürerek 6,44 reyting ile günü lider tamamladı. Yayın hayatı boyunca çoğu zaman ilk sırayı bırakmayan dizi, bu hafta da seyirci bağlılığını koruduğunu gösterdi.

SAHTEKARLAR DÜŞÜŞÜNÜ SÜRDÜRÜYOR

Now TV’de yayınlanan Sahtekarlar, son haftalarda yaşadığı reyting kaybını bu hafta da toparlayamadı. Dizi, 4,17 reyting ile günü ikinci sırada kapattı ancak liderlik yarışından uzaklaştı.

MASTERCHEF TÜRKİYE İLK ÜÇTE

TV8’in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, istikrarlı izleyici kitlesiyle 3,79 reyting alarak günü üçüncü sırada bitirdi.

YENİ SEZON YAPIMLARINDAN KARIŞIK SONUÇLAR

Çarpıntı (Star TV) , yarım puanlık artışla 3,39 reyting ile altıncı sıraya yükseldi.

, yarım puanlık artışla ile altıncı sıraya yükseldi. Bereketli Topraklar (Show TV), ikinci bölümünde de beklentileri karşılayamayarak 2,32 reyting ile sekizinci sırada yer aldı.

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN HABER BÜLTENİ

Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu, 3,64 reyting alarak günün en fazla izlenen haber bülteni oldu.

9 KASIM 2025 PAZAR REYTİNG SIRALAMASI (20+ ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Teşkilat 6,44 2 Sahtekarlar 4,17 3 MasterChef Türkiye 3,79 4 Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu 3,64 5 Teşkilat (Özet) 3,41 6 Çarpıntı 3,39 7 Sahtekarlar (Özet) 2,37 8 Bereketli Topraklar 2,32 9 Show Ana Haber 2,21 10 Kim Milyoner Olmak İster Özel 2,14

Veri kaynağı: TİAK

9 Kasım 2025 Pazar gününün reyting sonuçları, Teşkilatın Pazar akşamları izleyici üzerinde hâlen güçlü bir etkisi olduğunu yeniden doğruladı. Bazı yeni yapımlar beklenen çıkışı gösteremese de rekabet devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda özellikle Sahtekarlar ve Bereketli Topraklar’ın reyting performansları yakından takip edilecek.