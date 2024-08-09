9 kişi hayatını kaybetmişti: Ankara'daki otobüs kazası Meclis gündeminde

BirGün/ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, bugün sabah saatlerinde İzmir'den Ağrı'ya seyir halindeki bir yolcu otobüsünün Polatlı'da köprüye çarpması sonucu 9 kişinin öldüğü, 26 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin,Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) soru önergrsi verdi.

Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması isteniyle verdiği soru önergesinde, can ve mal kayıplarının önüne geçmek özellikle otobüs yolculuklarındaki güvenlik standartlarını daha da artırmak için hayata geçirilen Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'nin (U-ETDS), ilk olarak 8 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) ve 24 Nisan 2019 tarih sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliği ile düzenlendiğini hatırlattı.

U-ETDS sisteminin, taşımacılık faaliyetinde bulunan firmaların taşıdıkları eşya, tehlikeli yük, kargo ve yolcu hareketlerinin elektronik olarak takibi, değerlendirilmesi ve denetimi imkanlarını sağlayan bir sistem olduğuna işaret eden Karasu, 1 Ocak 2024 itibarıyla şehirler arası otobüslerde de araç takip ve denetim sisteminin zorunlu hale geldiğini belirten Karasu, "Söz konusu sistemle yolcu otobüslerinde aracın hızı, şoförün yorgun araç kullanıp kullanmadığı, emniyet kemerinin takılı olup olmadığı, telefonla konuşup konuşmadığı vb. tüm görüntüler ve yolcularla ilgili bilgilerin bakanlığınız tarafından adım adım takip edilmesi gerekmektedir" dedi.

"KAZA YAPAN OTOBÜS U-ETDS SİSTEMİNE KAYITLI MIDIR?"

Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun şu soruları yanıtlamasını istedi:

• Ankara’nın Polatlı ilçesinde yaşanan trafik kazasının sebebi nedir? İhmali bulunan kişi ya da kişiler hakkında hangi yasal işlem yapılmıştır?

• U-ETDS sistemi, Bakanlığınızda nasıl kullanılmaktadır? Otobüs ve personelinin anlık takibi nasıl yapılmaktadır ve bu kişilerin ve otobüsün denetimlerine ilişkin süreç nasıl işlemektedir?

• Ülkemizde kaç adet şehirler arası yolcu otobüsü bulunmaktadır? Bu otobüslerin kaç tanesi U-ETDS sistemine kayıtlıdır, kaç tanesi anlık olarak bakanlığınız tarafından takip edilmektedir?

• Ankara’da kaza yapan otobüs U-ETDS sistemine kayıtlı mıdır? Kayıtlı ise bakanlığınız tarafından söz konusu otobüsün şoförün yorgun araç kullanıp kullanmadığı, emniyet kemerinin takılı olup olmadığı, telefonla konuşup konuşmadığıyla vb. bilgileri içeren veriler bakanlığınız tarafından takip edilmiş midir? Edilmiş ise kaza öncesindeki sonuçları nelerdir? Edilmemiş ise gerekçesi ve sorumluları kim ya da kimlerdir?

• U-ETDS sisteminin zorunlu hale gelmesinin ardından kaç adet yolcu otobüs şoför veya ilgili personeline önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle hangi yasal yaptırımlar uygulanmıştır?

• Ülkemizdeki karayollarında ve otoyollarda kaç adet yol kenarı denetim istasyonu bulunmaktadır? Denetim istasyonlarının görevleri nelerdir?

• Denetim istasyonlarının standartları nelerdir? Söz konusu denetim istasyonlarında her biri ayrı ayrı gösterilmek üzere kaç personel görev yapmaktadır?

• Kazanın meydana geldiği yolda denetim istasyonu bulunmakta mıdır? Bulunuyor ise son denetimi ne zaman yapmıştır?

• Kaza yapan yolcu otobüsü, en son ne zaman denetimden geçmiştir? Sonuçları ne olmuştur?