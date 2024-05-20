9 kişi ölmüştü: Bakanlık, 'arazi katliamı' davasını Konya’ya nakletti

Diyarbakır’ın Bismil İlçesinde 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan arazi anlaşmazlığı katliamıyla ilgili dava, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü kararıyla Konya Ağır Ceza Mahkemesi'ne nakledildi.

Diyarbakır’ın Bismil İlçesinde 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan arazi anlaşmazlığı katliamıyla ilgili dava husumetin halen devam ediyor olması nedeniyle Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü kararıyla Konya Ağır Ceza Mahkemesine nakledildi.

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre; olayla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 17’si tutuklu 31 sanık hakkında dava açıldı.

Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianameyi kabul eden mahkeme heyeti, davanın başka bir ilde görülmesi için nakil talebinde bulundu.

Valiliğin de uygun görmesi üzerine Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünden davanın nakli için olur istendi.

DOSYA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GÖNDERİLECEK

Bakanlık da Mahkemenin talebini haklı buldu ve davanın kamu düzeninin sağlanması, taraflar arasındaki husumetin halen devam ediyor olması, duruşma günü gerek adliye çevresi, gerekse adliye içinde kolluk kuvvetleriyle alınacak her türlü güvenlik tedbirinin yetersiz kalabileceği ihtimali nedeniyle davanın başta bir ilde görülmesinin uygun olacağına vurgu yapıldı.

Davanın başka bir ilde görülmesi halinde duruşmaya sadece davanın tarafları olan sanıklar, katılanlar, mağdurlar, müştekiler ve tanıkların katılabileceği, SEGBİS yoluyla ifadelerin alınabileceği ve gerekirse duruşmaların seyircisiz yapılabileceği de göz önünde bulundurularak Konya Ağır Ceza Mahkemesi davaya bakmakla görevli ve yetkili kılındı.

Dosyanın önümüzdeki günlerde fiziki olarak Diyarbakır’dan Konya Adliyesine gönderileceği öğrenildi.

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NE OLMUŞTU?

Diyarbakır’da Bismil ilçesinde 15 Haziran 2023'te meydana gelen olayda Alyamaç ve Taş aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüşmüştü.

Taş ailesinden Orhan Taş, Serhat Taş, Halil Taş ve Mehmet Can Taş ile Alyamaç ailesinden Mehmet Emin Alyamaç, Selim Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Yunus Alyamaç ve Ömer Alyamaç hayatlarını kaybetti, Ahmet Alyamaç ve M.A. ise yaralanmıştı. Kavgaya müdahale eden jandarma ekiplerinin üzerlerine de ateş açılmıştı.

Olaydan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 11'i tutuklu, 11'i firari toplam 31 şüpheli hakkında hazırladığı 151 sayfalık iddianame 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

İddianamede, 31 sanıktan 26'sı hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, kavgaya müdahale eden güvenlik güçlerine yönelik açılan ateş nedeniyle de 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 117’şer yıldan 180’er yıla kadar, 5 sanık hakkında ise 'Tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 338'er yıldan 530’ar yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.