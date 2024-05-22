9 kişinin can verdiği kazanın bilirkişi raporu: Sürücü 6 kuralı ihlal etmiş, hız limitini aşmış
Gaziantep’te beton tankerinin minibüse çarpması sonucu 9 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı kazanın bilirkişi raporu ortaya çıktı. Tanker sürücüsünün trafikteki 6 kuralı ihlal ettiği ve azami hız limitini aştığı belirlendi.
Gaziantep’te beton tankerinin minibüse çarpması sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği biri ağır 11 kişinin de yaralandığı kazanın bilirkişi raporu ortaya çıktı.
İslahiye ilçesi Hassa kara yolu Ağabeyi mevkiinde Hatay’ın Hassa ilçesi istikametinden Gaziantep’in İslahiye ilçesine giden Mehmet Göğüş yönetimindeki beton tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek İslahiye ilçesinden Hassa ilçesi yönüne seyreden Latif Örs yönetimindeki yolcu minibüsüne çarpmıştı.
6 İHLAL YAPMIŞ
Bilirkişi raporunda, tanker sürücüsünün 6 trafik kuralını ihlal ettiği, azami hız limitini aştığı belirlendi.
Raporda, beton yüklü aracın sürücüsünün hız limitini aştığı, yoldaki 3 trafik levhasını dikkate almadığı, dikkatsiz, özensiz ve kontrolsüz araç kullandığı, fren izinin ise bulunmadığı vurgulandı.