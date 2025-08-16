9 konfederasyon iş durduracak: Teklife geçit yok

İktidar, en az 10 milyon yurttaşı ilgilendiren 8. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde sunduğu utanç teklifinin ardından dün masaya koyduğu ikinci teklifle kamu emekçileriyle alay etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işveren konumunda olan iktidarı temsilen masaya konulan 2026 yılı için yüzde 10+6 oranındaki zam teklifine taban aylığa bin lira artış ilave etti. Böylece iktidarın, memur statüsündeki 6 milyon kamu emekçisine sunduğu ikinci teklif, 2026 yılının ilk yarısında yüzde 10, ikinci yarısında yüzde 6 oranında zam ve taban aylıklarda bin liralık ücret artışı, 2027’nin her 6 ayı için ise yüzde 4’lük zam olarak şekillendi. Müzakere sürecinin bitmesine 4 gün kala masaya getirilen ikinci sefalet teklifine konfederasyonlardan tepki yağdı.

Memur-Sen, Türkiye Kamu Sen ve Birleşik Kamu İş Başkanları, dün saat 16.30’da Bakan Işıkhan ile yaptıkları görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Görüşmenin ardından ilk açıklamayı yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Bu teklif müzakere edilebilir bir teklif değil” dedi. “Bu bize sahayı işaret etmektir” şeklinde konuşan Yalçın, şu ifadeleri kullandı: “Taban aylığa sadece bin TL sadece bulunuldu. Adres doğru ama miktar son derece yanlış. Bu masadan mutlaka ama mutlaka önemli sonuçlar çıkması gerekiyor. Bu teklif beklentiyi karşılamaz, onu çok net olarak söylüyorum. Önümüzde dört gün var. Süreç devam ediyor. Sürecin olumluya evrilmesini istiyoruz. Bir an önce yeni teklif açıklansın. Böyle bir teklif olmaz.”

Yalçın, açıklamasında, üyelerini tatmin etmeyen bir teklifin gelmesi durumunda iş bırakarak Ankara’ya yürüyeceklerini daha önce de söylediklerini hatırlattı. “Artık takdir sendikalarımızdadır” açıklamasında bulunan Yalçın, yarın direniş çadırları kurmaya başlayıp 18 Ağustos Pazartesi yurt genelinde iş bırakarak tüm üyeleriyle birlikte başkente yürüyeceklerini ilan etti.

KAPI KULU DEĞİLİZ

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun (KESK) öncülüğünde 8. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde birlikte mücadele etmek üzere kurulan, 7 konfederasyondan oluşan Konfederasyonlar Birliği, iktidarın ikinci teklifini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde protesto etti. Yapılan ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Geldiğimiz nokta ortadadır. Hükümet 4 milyon kamu emekçisine, 2,5 milyon emekliye, aileleri ile birlikte 25 milyonluk devasa bir kitleye sefalet, yoksulluk, güvencesizlik teklif etmiştir. Bu teklife karşı yapılacak olan şey birkaç puanlık maaş artışını esas alan müzakere değil, mücadeledir. Yıllarca bu ülkenin kamu emekçilerine ‘kapı kulu’ muamelesi yaptılar. ‘Sendika kuramazsınız, yasak’ dediler. Sendikalarımızın kapılarını mühürlediler. Ama biz, haklar yasalardan, yasaklardan önce gelir diyen kamu emekçileri olarak o mühürleri söküp attık. Kapı kulu değil emekçiyiz diye haykırdık. Şimdi de yıllardır ülkemizin taraf olduğu ILO sözleşmeleri başta olmak üzere uluslararası sözleşmelerle tanınan grev hakkımızı yok sayıyorlar. Bu sözleşmelerin iç hukukun üzerinde olduğunu yazan Anayasayı ayaklar altına alıyorlar.

Bizler bir araya gelmediğimiz sürece tüm haklarımız 2025’in Türkiye’sinde bizleri hâlâ kapı kulu olarak görenlerin iki dudağı arasında kalmaya devam edecek. Bu karanlık tablodan tek çıkış yolu, yetkinin asıl sahipleri olarak bizlerin ortak sorunları için bir araya gelmesinden, ‘Hak verilmez mücadele ile alınır’ ilkesi ile ortak mücadeleyi yükseltmesinden geçiyor. Bu karanlık tablodan tek çıkış yolu, ‘Hepimiz aynı gemideyiz” diyenlere karşı ‘Geminin gerçek sahipleri olarak hakkımızı, emeğimizin, alın terimizin karşılığını istiyoruz’ diyerek tüm farklılıklarımıza rağmen birbirimize kenetlenmekten geçiyor.”

Konfederasyonlar, yaptıkları ortak açıklamada 18 Ağustos Pazartesi yurt genelinde iş durduracaklarını, saat 11’de ise Bakanlık önünde bir araya gelerek eylem gerçekleştireceklerini ilan etti.