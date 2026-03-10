9 MART 2026 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI | Sevilen dizi zirvede rakipsiz!

Televizyon dünyasında her gün merakla beklenen reyting sonuçları açıklandı. 9 Mart 2026 Pazartesi günü yayınlanan programların izlenme oranları belli olurken, akşamın en çok izlenen yapımları da netleşti. Özellikle diziler, ana haber bültenleri ve yarışma programları arasındaki rekabet izleyiciler tarafından yakından takip edildi. Günün sonunda ise Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir, düşüş trendine rağmen zirvedeki yerini açık ara farkla korumayı başardı.

İki sezondur Pazartesi akşamlarının en güçlü yapımlarından biri olan Uzak Şehir, 9 Mart 2026 Pazartesi reyting sonuçlarına göre bir kez daha lider oldu. Böylece dizi, haftanın ilk gününde ekran başındaki milyonlarca izleyicinin en çok tercih ettiği yapım olmayı sürdürdü.

9 MART 2026 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

9 Mart 2026 Pazartesi günü yayınlanan programların 20+ABC1 reyting sonuçları incelendiğinde, televizyon ekranlarında yoğun bir rekabet yaşandığı görülüyor. Günün sonunda zirvenin sahibi yine değişmedi.

Uzak Şehir, 12,63 reyting ile açık ara farkla günün en çok izlenen programı oldu. Dizinin özet bölümü ise 5,74 reyting alarak ikinci sıraya yerleşti. Böylece dizinin hem yeni bölümü hem de özeti reyting listesinde üst sıralarda yer aldı.

Günün üçüncü sırasında ise 4,52 reyting ile Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber yer aldı. Ana haber bültenleri de reyting yarışında güçlü bir performans sergilemeye devam ediyor.

UZAK ŞEHİR DİZİSİ ZİRVEDE LİDERLİĞİNİ KORUDU

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisi, son haftalarda yaşadığı düşüş trendine rağmen zirvedeki konumunu korumayı başardı. 12,63 reyting ile listenin açık ara birincisi olan dizi, Pazartesi akşamlarının en çok izlenen yapımlarından biri olmayı sürdürüyor.

Özellikle hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, iki sezondur Pazartesi akşamlarının değişmeyen lideri konumunda bulunuyor. Reytinglerde yaşanan küçük gerilemelere rağmen dizinin zirvedeki farkı dikkat çekici seviyede.

CENNETİN ÇOCUKLARI VE SURVİVOR LİSTEDE YER ALDI

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları, bir haftalık aranın ardından reyting listesine yeniden giriş yaptı. Dizi, 3,84 reyting ile altıncı sırada yer aldı.

TV8’in uzun soluklu yarışma programı Survivor ise istikrarlı performansını sürdürerek 3,02 reytingle yedinci sıraya yerleşti. Yarışma programı özellikle reality formatına ilgi duyan izleyiciler tarafından takip edilmeye devam ediyor.

Öte yandan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar programı 2,54 reytingle günün en çok izlenen dini programı oldu.

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAMI (9 MART 2026 – 20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Uzak Şehir 12,63 2 Uzak Şehir (Özet) 5,74 3 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 4,52 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,17 5 Esra Erol’da 3,93 6 Cennetin Çocukları 3,84 7 Survivor 3,02 8 Show Ana Haber 2,82 9 Cennetin Çocukları (Özet) 2,73 10 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar 2,54

Veri kaynağı: TİAK

PAZARTESİ REYTİNG YARIŞINDA HANGİ PROGRAMLAR ÖNE ÇIKIYOR?

Pazartesi akşamları televizyon ekranlarında özellikle diziler, ana haber bültenleri ve yarışma programları arasında yoğun bir reyting rekabeti yaşanıyor. İzleyiciler tarafından en çok tercih edilen programlar genellikle bu üç kategori içerisinde yer alıyor.

9 Mart 2026 Pazartesi reyting sonuçlarına bakıldığında, dizilerin hala güçlü bir izleyici kitlesine sahip olduğu görülüyor. Bunun yanı sıra gündemi yakından takip eden izleyiciler için ana haber bültenleri de üst sıralarda yer almayı sürdürüyor.

9 Mart 2026 Pazartesi reyting sonuçları, televizyon ekranlarında rekabetin ne kadar yoğun olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Ancak tüm bu rekabete rağmen Uzak Şehir dizisi zirvedeki yerini koruyarak Pazartesi akşamlarının en güçlü yapımlarından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Önümüzdeki haftalarda dizinin reyting performansının nasıl şekilleneceği ve diğer programların zirve yarışında nasıl bir performans göstereceği ise televizyon izleyicileri tarafından merakla takip edilmeye devam edecek.