9 Mart'ta başlıyor: Ekrem İmamoğlu'ndan "İBB davası" mesajı

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin CUmhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Gazete Pencere’de yayımlanan yazısında Türkiye’nin “tarihinin en zorlu demokrasi sınavlarından birini verdiğini” belirtti.

İmamoğlu, yazısında yargı sürecinin siyasi bir müdahale olduğunu belirterek, yaşananları “senaryosu önceden yazılmış bir çılgınlık” olarak nitelendirdi.

“Senaryosu önceden yazılmış çılgınlığın, halkın iradesinin hukuk yoluyla bertaraf edilmesi girişiminin son perdesi pazartesi günü açılıyor” diyen İmamoğlu, kendisi ve çalışma arkadaşlarının tutuklanmasına tepki gösterdi.

AKIN GÜRLEK'E YÜKLENDİ

İsim vermeden Akın Gürlek'e yüklenen İmamoğlu şunları söyledi:

"Bakan yardımcılığı gibi siyasi bir pozisyondan gelen başsavcı, hukuku bir kenara koydu, mafya yöntemleriyle İBB’deki çalışma arkadaşlarımı, iş insanlarını, sivil toplum örgütlerini, sanatçıları, iş dünyasını terörize etti.

İftiralarla dolu bir iddianame hazırlandı. İddianamenin sayfa sayısını kalın tuttular çünkü ancak böyle inandırıcı olabileceklerini düşündüler. Ama binlerce sayfanın küçülüp, küçülüp bomboş bir yazıya döndüğünü de yine kısa sürede gördüler.

"SÖZDE HUKUK İNSANLARI"

İmamoğlu, yaşanan süreçte ailelerin de hedef alındığını beliterek şu ifadeleri kullandı:

“Benim ve arkadaşlarımın hapsedilmesi, ailelerinden kopartılması, annelerin çocuklarıyla tehdit edilmesi, siyasi hırsla yapılmış türlü işkenceler çoktan tarihin sayfalarına bir utanç vesikası olarak geçti. Bu utancın altında koltuk kaygısı yaşayan bugünkü iktidarın ve bu kaygıyı bertaraf etmek için kullanılan sözde hukuk insanlarının imzaları var.”

İmamoğlu, yazısında 2017’deki sistem değişikliğine de değinerek, yargının bağımsızlığının zedelendiğine değindi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) üyelerinin tamamının iktidar ittifakı tarafından belirlendiğini söyleyen İmamoğlu, bu koşullarda yargıdan tarafsızlık beklenemeyeceğini ifade etti.

“BU DAVA DEMOKRASİ SINAVIDIR”

9 Mart’ta Silivri’de başlayacak yargılamanın yalnızca bir ceza davası olmadığını belirten İmamoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu dava, Türkiye demokrasisinin en çetin sınavlarından birisidir. Ben de arkadaşlarım da içlerimiz rahat biçimde bu sınava tek başımıza girmeyeceğimizi biliyoruz. 86 milyonu yanımızda, kalbimizde hissediyoruz.” İmamoğlu yazısını, “Zamanı gelmiştir, yakındır ve birlikte başaracağız” sözleriyle tamamladı.