9 Mayıs hangi burç? 9 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 9 Mayıs hangi burç sorusu ise 9 Mayıs tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 9 Mayıs hangi burç? İşte 9 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!

9 Mayıs hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 9 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 9 Mayıs hangi burç? İşte 9 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!

9 MAYIS HANGİ BURÇ?

9 Mayıs’ta doğan kişiler Boğa burcuna mensuptur. Boğa burcu, 20 Nisan - 20 Mayıs tarihleri arasında doğanları kapsar. Toprak elementi ile ilişkilendirilen Boğa burcu, kararlılığı, sabrı ve pratik zekası ile bilinir.

9 MAYIS’TA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

9 Mayıs’ta doğan boğa burçlarının astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Sabırlı ve Kararlı: Boğa burcu insanları, hedeflerine ulaşmak için büyük bir azim ve kararlılık gösterirler. Sabırlı yapıları sayesinde zorlu süreçlerde bile dirençli olurlar.

Boğa burcu insanları, hedeflerine ulaşmak için büyük bir azim ve kararlılık gösterirler. Sabırlı yapıları sayesinde zorlu süreçlerde bile dirençli olurlar. Güvenilir ve Sorumluluk Sahibi: Boğa burcuna mensup kişiler, güvenilirlikleri ile tanınır. Sorumluluklarını yerine getirmek konusunda oldukça titizdirler.

Boğa burcuna mensup kişiler, güvenilirlikleri ile tanınır. Sorumluluklarını yerine getirmek konusunda oldukça titizdirler. Maddi Güvenlik: Boğa burçları, maddi güvenliğe büyük önem verirler. Finansal açıdan istikrarlı olmayı ve tasarruf yapmayı severler.

Boğa burçları, maddi güvenliğe büyük önem verirler. Finansal açıdan istikrarlı olmayı ve tasarruf yapmayı severler. Duygusal ve Romantik: Boğa burcu, romantik ilişkilerde sadık ve tutkulu olma eğilimindedir. Sevdiklerine karşı derin bir bağ hissederler.

9 MAYIS’TA DOĞAN ÜNLÜLER

1147 - Minamoto no Yoritomo, Kamakura şogunluğunun kurucusu ve ilk şogunu (ö. 1199)

1661 - Cihandar Şah, Babür İmparatorluğu'nun sekizinci şahı (ö. 1713)

1740 - Giovanni Paisiello, İtalyan besteci (ö. 1816)

1746 - Gaspard Monge, Fransız matematikçi (ö. 1818)

1777 - Johannes Søbøtker, Danimarka Batı Hint Adaları'ndaki bir tüccar (ö. 1854)

1800 - John Brown, Amerikalı kölecilik karşıtı isyancı lider (ö. 1859)

1814 - John Brougham, İrlanda asıllı Amerikalı oyuncu ve oyun yazarı (ö. 1880)

1837 - Adam Opel, Opel'in kurucusu Alman iş insanı (ö. 1895)

1843 - Anton von Werner, Alman ressam (ö. 1915)

1860 - James Matthew Barrie, Amerikalı yazar (ö. 1937)

1860 - William Kemmler, Amerikalı suçlu katil (elektrikli sandalye ile idam edilen ilk kişi) (ö. 1890)

1866 - Léon Bakst Rus sanatçı (ö. 1924)

1866 - Lizzie Magie, Amerikalı oyun tasarımcısı, yazar, feminist ve Georgist

1870 - Hans Baluschek, Alman ressam, grafik sanatçısı ve yazar (ö. 1935)

1874 - Howard Carter, İngiliz arkeolog (ö. 1939)

1882 - Yossele Rosenblatt, Ukrayna doğumlu kantor ve besteci (ö. 1933)

1883 - Jose Ortega y Gasset, İspanyol filozof (ö. 1955)

1895 - Richard Barthelmess, Amerikalı film oyuncusu (d. 1963)

1907 - Baldur von Schirach, Nazi Almanyası'nda Hitler Gençliği lideri (ö. 1974)

1909 - Gordon Bunshaft, Amerikalı mimar (ö. 1990)

1920 - Richard Adams, İngiliz yazar (ö. 2016)

1927 - Sinan Erdem, Türk voleybolcu ve Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Başkanı (ö. 2003)

1931 - Knut Andersen, Norveçli film yönetmeni ve aktör (ö. 2019

1934 - Asuman Arsan, Türk oyuncu (ö. 1997)

1936 - Albert Finney, İngiliz oyuncu (ö. 2019)

1936 - Glenda Jackson, İngiliz politikacı, oyuncu ve En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 2023)

1937 - Rafael Moneo, İspanyol mimar

1940 - James L. Brooks, Amerikalı yapımcı, senarist ve yönetmen

1944 - Veli Küçük, Türk asker ve emekli Jandarma Tuğgenerali

1945 - Jupp Heynckes, Alman futbolcu ve teknik direktör

1945 - Cemal el-Gitani, Mısırlı şair, yazar ve gazeteci (ö. 2015)

1946 - Candice Bergen, Amerikalı oyuncu

1947 - Yukiya Amano, Japon siyasetçi ve diplomat (ö. 2019)

1948 - Tania Maria, Brezilyalı bestekâr, piyanist, caz ve pop sanatçısı

1949 - Billy Joel, Amerikalı rock müzisyeni ve şarkı sözü yazarı

1950 - Marcheline Bertrand, Amerikalı oyuncu (ö. 2007)

1951 - Alley Mills, Amerikalı oyuncu

1952 - Hakan Altıner, Türk, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1952 - Zdeněk Nehoda, Çek futbolcu

1956 - Frank Andersson, İsveçli güreşçi ve tv gösteri sanatçısı (ö. 2018)

1957 - Fulvio Collovati, İtalyan millî futbolcu

1959 - János Áder, Macar avukat ve politikacı

1959 - Ulrich Matthes, Alman sinema ve dizi oyuncusu

1961 - John Corbett, Amerikalı aktör ve country müzik şarkıcısı

1962 - David Gahan, İngiliz şarkıcı ve Depeche Mode solisti

1964 - Frank Pingel, Danimarkalı eski millî futbolcu

1968 - Hardy Krüger Jr., İsviçre doğumlu Alman oyuncu

1968 - Marie-José Pérec, Fransız atlet

1969 - Amber Cremers, Alman-Hollandalı kadın şarkıcı, söz yazarı ve müzik yapımcısı

1969 - Deniz Özerman, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu

1970 - Ghostface Killah, Wu-Tang Clan üyesi Amerikalı rapçi

1972 - Lisa Ann, Amerikalı porno yıldızı

1972 - Anna-Louise Plowman, Yeni Zelandalı kadın oyuncu

1976 - Nazan Eckes, Türk asıllı Alman televizyon sunucusu ve oyuncu

1977 - Marek Jankulovski, Çek eski futbolcu

1978 - Bebe, İspanyol müzisyen

1978 - Leandro Cufré, Arjantinli futbolcu

1978 - Anna König Jerlmyr, İsveçli politikacı

1979 - Pierre Bouvier, Fransız-Kanadalı müzisyen

1979 - Rosario Dawson, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı

1979 - Esin Harvey, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1980 - Nicolae Dică, Rumen eski futbolcu

1980 - Carolin Kebekus, Alman komedyen ve aktris

1982 - Rachel Boston, Amerikalı oyuncu ve yapımcı

1982 - Kim Jung-woo, Güney Koreli futbolcu

1984 - Berk Cankat, Türk oyuncu ve grafiker

1987 - Kévin Gameiro, Fransız millî futbolcu

1991 - Majlinda Kelmendi, Kosovalı-Arnavut judocu

1992 - Dan Burn, İngiliz futbolcu

1993 - Ryosuke Yamada, Japon sanatçı

9 MAYIS BURCUNUN YÜKSELENİ

9 Mayıs’ta doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

9 MAYIS’TA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 7, 8, 13, 15, 26

7, 8, 13, 15, 26 Şanslı Renkler: Yeşil, mavi

Yeşil, mavi Uğurlu Taşlar: Zümrüt, kuvars, akik

BOĞA BURCUNUN AŞK HAYATI

Boğa burcu, aşk hayatında sadık ve güvenilir bir partnerdir. İlişkilerinde dürüstlük ve bağlılık en önemli unsurlardır. Boğa burcu, Başak ve Oğlak burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Akrep ve Koç burçları ile zorluklar yaşayabilir.

9 MAYIS’TA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

Boğa burcu insanları, pratik zekaları ve sorumluluk duyguları ile iş hayatında başarılı olurlar. Finans, muhasebe, tarım ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Kararlı ve disiplinli çalışmaları ile kariyerlerinde istikrarlı bir yükseliş gösterebilirler.

9 Mayıs’ta doğanların diğer burçlar ile uyumu

Boğa burcunun diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Başak ve Oğlak yer alırken, Akrep ve Koç burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. Boğa burcunun güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.