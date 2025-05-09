9 Mayıs ve yeni düzen

Yaren ÇOLAK

Bugün, 60 milyon insanın yaşamını yitirdiği ikinci emperyalist paylaşım savaşının bitişinin 80’inci yıldönümü. Bugün, faşizmin sosyalizm karşısında yenilgisinin 80’inci yılı. Bugün, zaferin ve acının ortak günü.

Tam 80 yıl sonra 2025’ten 1945’i anlamak ve yaşatmak için Zafer Günü çağrıları “Hafızanın hep birlikte korunması” mesajıyla yapıldı. Yaklaşık bir aydır billboardlarda, kafe ve restoran camlarında, üniversite panolarında, ülkenin her bir köşesine “Zafer günümüz kutlu olsun” yazılı afişler asılı.

Market duvarlarında asılı “Zafer Günü’müz kutlu olsun” afişleri.

KIZIL YILDIZ PARLIYOR

Haftalardır Zafer Günü bayraklarının dalgalandığı ülkede dört bir yana konumlandırılan Kızıl Yıldız yeniden parlıyor. 9 Mayıs, ülkenin irili ufaklı her kentinde zafer marşlarının çalındığı konserler, gelenekselleşmiş havai fişek gösterileri, yaşananların tekrar sahnelendiği tiyatro oyunlarıyla karşılanacak.

Özellikle Moskova’da, 1945’te Josef Stalin’in talimatıyla başlayan Zafer Geçit Töreni bir kez daha tüm ihtişamıyla Kızıl Meydan’da gerçekleşecek.

Savaş bahanesiyle özellikle Baltık ülkeleri ve Doğu Avrupa’da Sovyet ve komünizm sembolleri yasaklanırken Rusya’da Lenin heykellerinin yer aldığı park ve meydanlarda daha görkemli süslemeler yapıldı.

SOVYETLERİN MİRASI

Faşizmin alt edilişinin 80’inci yılında dünyada yükselen neofaşist ve milliyetçi dalga ciddi tehditler oluştururken 2022’de başlayan Ukrayna Savaşı da anti-sol zeminlerin güçlenmesini sağladı. Savaş bahanesiyle özellikle Baltık ülkeleri ve Doğu Avrupa’da Sovyet ve komünizm sembolleri yasaklandı, Faşizme karşı savaşmışların anıtları birer birer söküldü, yerlerini Banderistler aldı. Anti Rus propagandalar arttı.

Tüm bu politikalara cevaben de sosyalizmin, SSCB’nin zaferine, hafızasına sahip çıkma fikri Rusya topraklarında güçlendi. 9 Mayıs, bu bağlamda hem tarihi bir anı hem de güncel bir mücadele simgesi olarak daha fazla önem kazandı. Ayrıca Rus hükümeti de savaş sonrası yapılan 9 Mayıs kutlamalarındaki söylemlerini tarihsel bir anma vurgusu yerine ulusal birlik ve Nazi karşıtlığı üzerinden kurmaya başladı.

Artan anti-sovyet düşüncelere karşın Rus halkında SSCB’nin zaferine ve hafızasına sahip çıkma düşüncesi güçlendi.

Geçtiğimiz gün Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’un yaptığı, “Bazı güçler, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin meşale alayı düzenleyen Rus karşıtı, ırkçı rejimini desteklerken, savaşmak için gönderdiği askerler kollarına Nazi birliklerinin yamalarını takarken, Nazi bayrakları altında bize karşı birleştiler” ifadesi bunun en yakın tarihli örneği.

YENİ DÖNEMİN SİNYALLERİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de 9 Mayıs’a yüklediği anlamı büyütmeye devam ediyor. Eski Sovyetlerin mirasçısı, diğer halklarla birlikte tarihin yeniden yazımına karşı Zafer Günü’nü daha gösterişli kılmaya çalışıyor. Dördüncü kez savaşın gölgesinde kutlanacak bu 9 Mayıs’a 29 ülke liderinin katılacağını bildirmesi, uzun zamandır yalnızlaştırılmak istenen Rusya’nın özgüvenini tazeleyen bir hamle oldu. Bu açık destek Putin’in Batı’ya yapacağı bir gövde gösterisine dönüşecek.

Rusya Fuar Merkezi ya da Sovyetler’deki adıyla Ulusal Ekonomik Başarılar Sergisi’nin yer aldığı parkta da görkemli süslemeler yapıldı.

Brezilya lideri Luiz Inacio “Lula” da Silva gibi isimlerin yer aldığı listede Çin lideri Şi Jinping’in olması ise oldukça dikkat çekici.

Ukrayna Savaşı’na doğrudan taraf olmaktan kaçınan Çin lideri Şi, dört yıldır Putin’in beklediği büyük adımı neden şimdi atıyor?

Şi’nin dün Putin’le kapalı kapılar ardında yaptığı görüşmenin başlığı Rusya-ABD ilişkileri ve Ukrayna Savaşı’ydı. Görüşme sonrası açıklama yapan Çin lideri, Çin ve Rusya’nın dünya barışına katkıda bulunduğunu, günümüzde ise tek taraflılık ve güç dayatmalarına karşı birlikte durmaları gerektiğini söyledi. İlişkilerin derinleşmesinin küresel denge açısından önemli olduğunu belirtti. Putin, 9 Mayıs’taki Zafer Günü geçit törenine katılacak Çin askeri birliğinin, yabancı ülkeler arasında en geniş katılım sağlayan birlik olacağını söyledi. Bu 9 Mayıs yalnızca hafızaları tazelemeyecek, yeni dönemin ne yönde şekilleneceğine dair sinyaller verecek gibi duruyor.

Anlaşmanın imzalandığı gece, takvim yaprakları Almanya’da 8 Mayıs’ı, Sovyetler Birliği’nde 9 Mayıs’ı gösterdiği için her iki ülkede kutlamalar bir gün arayla yapılıyor.

HÜRRİYET KAVGASI

80 yılda aktörler, koşullar değişti ancak egemenlerin daha fazla sömürmeye olan iştahı hiç değişmedi. Dünyada bölüşüm ve nüfuz savaşlarının dozu her geçen gün arterken, yoksullar yurtlarından edilip mültecileştirilirken ve katliamlarla yüzleştirilirken 9 Mayıs’ı anlamak ve emekçi sınıfların tarihin akışını değiştirebileceğine olan gücünü hatırlamak daha fazla anlam kazanıyor. Bugün, Rusya halkları Moskova’nın Kızıl Meydanı’nda Hitler faşizmini tarihin çöplüğüne atmanın haklı gururunu görkemli törenlerle kutlarken birkaç mahalle ötedeki mezarından seslenecek Nazım Hikmet:

Daha gün o gün değil, derlenip dürülmesin bayraklar

Dinleyin, duyduğunuz çakalların ulumasıdır

Safları sıklaştırın çocuklar,

Bu kavga faşizme karşı, bu kavga hürriyet kavgasıdır.