9 NİSAN 2026 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI | Yeni diziden büyük atak!

9 Nisan 2026 Perşembe reyting sonuçları televizyon dünyasında dikkat çeken bir tablo ortaya koydu. Özellikle prime time kuşağında yaşanan rekabette bir yapım açık ara öne çıkarken, günün en çok konuşulan başlığı ise Sevdiğim Sensin oldu. Star TV’nin sezona damga vuran dizisi, yükseliş trendini sürdürerek çift haneli reytinge ulaştı ve zirvedeki yerini daha da güçlendirdi.

İzleyicilerin en çok araştırdığı başlıklar arasında 9 Nisan 2026 reyting sonuçları, Perşembe reyting sonuçları, dünün reyting sonuçları, Sevdiğim Sensin reyting, Halef: Köklerin Çağrısı reyting ve Survivor reyting sıralaması yer aldı. Açıklanan 20+ABC1 listesi, hem dizi rekabetini hem de gündüz kuşağı ile ana haber bültenlerinin ekrandaki gücünü net biçimde gösterdi.

9 NİSAN 2026 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARINDA ZİRVENİN SAHİBİ KİM OLDU?

9 Nisan 2026 Perşembe gününün reyting sonuçlarına göre günün birincisi Sevdiğim Sensin oldu. Star TV’nin dikkat çeken dizisi, 10,19 reyting alarak yalnızca günün zirvesine yerleşmekle kalmadı, aynı zamanda 10 reyting barajını da aşarak güçlü yükselişini sürdürdü.

Bu sonuçla birlikte dizi, sezon içinde 10 reyting sınırını aşan altıncı yapım olarak öne çıktı. Özellikle izleyici ilgisini istikrarlı biçimde artırması, dizinin Perşembe akşamı rekabetinde güçlü bir lider haline geldiğini gösterdi.

YENİ DİZİDEN BÜYÜK ATAK: SEVDİĞİM SENSİN 10,19 REYTİNGE ULAŞTI

Günün en dikkat çekici gelişmesi kuşkusuz Sevdiğim Sensin cephesinde yaşandı. Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz’ı buluşturan Star TV dizisi, 10,19 reyting ile günün açık ara en çok izlenen programı oldu. Bu performans, dizinin yalnızca kendi hedef kitlesini korumadığını, aynı zamanda izleyici ilgisini artırmaya devam ettiğini de gösterdi.

Dizinin özet bölümü de 4,39 reyting alarak üçüncü sırada yer aldı. Böylece yalnızca ana bölüm değil, özet yayın da günün en çok izlenen yapımları arasına girdi. Bu tablo, Sevdiğim Sensin reyting aramalarının neden hız kazandığını da açıklıyor.

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI ZİRVEYİ YAKINDAN TAKİP ETTİ

NOW TV’nin sezon başından bu yana güçlü performansıyla dikkat çeken dizisi Halef: Köklerin Çağrısı, 9 Nisan 2026 Perşembe reyting sonuçlarında ikinci sıraya yerleşti. Dizi, 5,64 reyting alarak zirveyi en yakından takip eden yapım oldu.

Öte yandan dizinin özet bölümü de 3,50 reyting ile yedinci sırada yer aldı. Böylece hem ana bölüm hem de özet bölüm, günün ilk 10 programı arasına girerek güçlü izleyici ilgisini sürdürdü.

9 NİSAN 2026 PERŞEMBE GÜNLÜK EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM (20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Sevdiğim Sensin 10,19 2 Halef: Köklerin Çağrısı 5,64 3 Sevdiğim Sensin (Özet) 4,39 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,10 5 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,83 6 Esra Erol'da 3,73 7 Halef: Köklerin Çağrısı (Özet) 3,50 8 Survivor 3,10 9 Show Ana Haber 2,40 10 Kanal D Ana Haber 2,30

Veri kaynağı: TİAK

MÜGE ANLI, ESRA EROL’DA VE ANA HABER BÜLTENLERİ NASIL PERFORMANS GÖSTERDİ?

9 Nisan 2026 Perşembe reyting sonuçlarında gündüz kuşağı yapımları da güçlü bir görünüm sergiledi. Müge Anlı ile Tatlı Sert, 4,10 reytingle dördüncü sırada yer alarak listenin üst basamaklarında kendine yer buldu. Esra Erol’da ise 3,73 reytingle altıncı sıraya yerleşti.

Haber bültenleri tarafında ise Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber, 3,83 reytingle günün en çok izlenen haber programı oldu ve genel sıralamada beşinci sırada yer aldı. Show Ana Haber 2,40 reytingle dokuzuncu, Kanal D Ana Haber ise 2,30 reytingle onuncu sıraya yerleşti.

SURVİVOR KAÇINCI SIRADA YER ALDI?

TV8’in yarışma programı Survivor, 9 Nisan 2026 Perşembe günü istikrarlı performansını sürdürdü. Program, 3,10 reyting alarak günün en çok izlenen sekizinci yapımı oldu.

Bu sonuç, yoğun dizi rekabeti ve güçlü gündüz kuşağı yapımları arasında Survivor’ın ilk 10 listesinde yer almaya devam ettiğini gösterdi. Bu nedenle Survivor reyting ve Survivor kaçıncı oldu soruları da günün öne çıkan konular arasında yer aldı.

9 Nisan 2026 Perşembe reyting sonuçları, televizyon ekranında günün en büyük çıkışını Sevdiğim Sensin cephesinde ortaya koydu. 10,19 reytinge ulaşan dizi, hem zirveyi aldı hem de 10 reyting barajını aşarak dikkatleri üzerine çekti. Halef: Köklerin Çağrısı güçlü takibini sürdürürken, Müge Anlı ile Tatlı Sert, Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber, Esra Erol’da ve Survivor da günün en çok izlenen ilk 10 programı arasındaki yerini aldı. Açıklanan tablo, Perşembe gününün televizyon rekabetinde yeni dizinin çok güçlü bir atak yaptığını net biçimde gösterdi.