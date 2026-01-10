9 Ocak 2026 Cuma Reyting Sonuçları | Zirvedeki dizi koltuğunu bırakmıyor!

Televizyon ekranlarında rekabetin zirve yaptığı 9 Ocak 2026 Cuma gününe ait reyting sonuçları belli oldu. Cuma reytingleri listesinde zirve yine değişmedi. TRT 1’in rekortmen dizisi Taşacak Bu Deniz, kısa bir yılbaşı arasının ardından ekrana dönmesine rağmen liderliğini sürdürerek günün en çok izlenen yapımı olmayı başardı.

9 OCAK 2026 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

TİAK tarafından paylaşılan 20+ABC1 izleyici grubu verilerine göre, uzun süredir zirvede yer alan Taşacak Bu Deniz, izleyici kaybı yaşasa da 15,37 reyting ile birinciliği kimseye bırakmadı. Bu sonuç, dizinin cuma reytingleri içindeki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koydu.

TAŞACAK BU DENİZ ZİRVEDEKİ HAKİMİYETİNİ SÜRDÜRÜYOR

Bir haftalık yılbaşı arasının ardından yeni bölümüyle ekrana gelen Taşacak Bu Deniz, düşüşe rağmen açık ara farkla lider oldu. Dizinin özet bölümü ise 8,70 reyting alarak günün en çok izlenen ikinci programı oldu. Bu tablo, dizinin yalnızca yeni bölümleriyle değil, tekrarlarıyla da izleyici ilgisini koruduğunu gösterdi.

KIZILCIK ŞERBETİ YÜKSELİŞİNİ DEVAM ETTİRDİ

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti, yenilenen oyuncu kadrosunun da katkısıyla yükseliş trendini sürdürdü. Dizi, 7,21 reyting ile üçüncü sırada yer alarak cuma günü en çok izlenen diziler arasında güçlü konumunu korudu. Özet bölümü de listeye girerek izleyici sadakatini bir kez daha kanıtladı.

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN HABER VE GÜNDÜZ PROGRAMLARI

Gündüz kuşağında Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,12 reytingle üst sıralarda yer alırken, Esra Erol’da 4,21 reytingle istikrarlı performansını sürdürdü. Haber bültenleri arasında ise Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber, 4,27 reytingle günün en çok izlenen haber programı oldu.

9 OCAK 2026 CUMA – GÜNLÜK EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM

Sıra Program Reyting 1 Taşacak Bu Deniz 15,37 2 Taşacak Bu Deniz (Özet) 8,70 3 Kızılcık Şerbeti 7,21 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,12 5 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 4,27 6 Esra Erol’da 4,21 7 Kızılcık Şerbeti (Özet) 4,07 8 Arka Sokaklar 3,17 9 Mukadderat (T.S.) 3,10 10 ATV Ana Haber 2,94

VERİ KAYNAĞI: TİAK

REYTİNG LİSTESİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Kanal D’nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, 3,17 reytingle listeye sekizinci sıradan giriş yaparken, TV’de ilk kez Now TV’de yayınlanan Mukadderat de ilk 10’a girerek dikkat çekti. Bu tablo, cuma akşamları dizi ve gündüz programları arasındaki sert rekabeti bir kez daha gözler önüne serdi.

9 Ocak 2026 reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu?

9 Ocak 2026 Cuma reyting sonuçlarına göre TRT 1 dizisi Taşacak Bu Deniz, 15,37 reytingle günün birincisi oldu.

Kızılcık Şerbeti kaçıncı sırada yer aldı?

Kızılcık Şerbeti, 7,21 reyting alarak 9 Ocak 2026 Cuma günü üçüncü sırada yer aldı.

En çok izlenen haber bülteni hangisi oldu?

Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber, 4,27 reytingle günün en çok izlenen haber bülteni oldu.

9 Ocak 2026 reyting sonuçları, cuma akşamlarının güçlü yapımlarının konumunu koruduğunu gösterdi. Taşacak Bu Deniz zirvedeki yerini bırakmazken, Kızılcık Şerbeti yükselişini sürdürdü. Önümüzdeki haftalarda reyting yarışının daha da kızışması bekleniyor.