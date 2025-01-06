9 Ocak'ta ne oldu? Tarihte 9 Ocak'ta yaşanan olaylar ve özel günler listesi

9 Ocak, dünya tarihi açısından birçok önemli olayın yaşandığı, Türkiye için de anlamlı anılar barındıran bir gündür. 9 Ocak'ta ne oldu, Tarihte 9 Ocak olayları nelerdir gibi soruların cevaplarını bulabileceğiniz bu yazıda, yaşanan olayları ve günün anlamını detaylıca ele alıyoruz.

9 OCAK TARİHİNDE DÜNYA GENELİNDE YAŞANAN ÖNEMLİ OLAYLAR

Yaş Antlaşması (1792): Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında beş yıl süren savaşın ardından Yaş Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile Osmanlı, Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu kabul etti.

Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında beş yıl süren savaşın ardından Yaş Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile Osmanlı, Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu kabul etti. Osmanlı’ya “Hasta Adam” Yakıştırması (1853): Rus Çarı I. Nikolay, Osmanlı İmparatorluğu’nu Avrupa’nın “hasta adamı” olarak tanımladı. Bu ifade, dönemin diplomatik ilişkilerinde ve tarihin seyrinde önemli bir yere sahiptir.

Rus Çarı I. Nikolay, Osmanlı İmparatorluğu’nu Avrupa’nın “hasta adamı” olarak tanımladı. Bu ifade, dönemin diplomatik ilişkilerinde ve tarihin seyrinde önemli bir yere sahiptir. Mısır’da İlk Tren (1900): Kahire demiryolu tamamlanarak hizmete açıldı. Bu, Mısır’ın modernleşme sürecindeki önemli adımlardan biriydi.

Kahire demiryolu tamamlanarak hizmete açıldı. Bu, Mısır’ın modernleşme sürecindeki önemli adımlardan biriydi. Lazio’nun Kuruluşu (1900): İtalya’nın köklü futbol kulüplerinden Lazio , Roma’da kuruldu. Kulüp, futbolun yanı sıra basketbol ve voleybol gibi birçok branşta faaliyet göstermektedir.

İtalya’nın köklü futbol kulüplerinden , Roma’da kuruldu. Kulüp, futbolun yanı sıra basketbol ve voleybol gibi birçok branşta faaliyet göstermektedir. Moskova’da Kışlık Saray Protestosu (1905): İşçilerin Kışlık Saray’a yürüyüşü sırasında askerlerin ateş açmasıyla birçok kişi hayatını kaybetti. Bu olay, Rusya tarihindeki devrimci hareketlerin başlangıçlarından biri olarak kabul edilir.

İşçilerin Kışlık Saray’a yürüyüşü sırasında askerlerin ateş açmasıyla birçok kişi hayatını kaybetti. Bu olay, Rusya tarihindeki devrimci hareketlerin başlangıçlarından biri olarak kabul edilir. Seddülbahir Muharebeleri’nin Sona Ermesi (1916): Çanakkale Savaşı’nın önemli aşamalarından biri olan Seddülbahir Muharebeleri, Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı.

Çanakkale Savaşı’nın önemli aşamalarından biri olan Seddülbahir Muharebeleri, Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı. Gelibolu Yarımadası’nın Temizlenmesi (1916): İtilaf Devletleri, Osmanlı direnişi karşısında Çanakkale’den çekildi. Bu zafer, milli mücadelenin ilham kaynaklarından biri olmuştur.

İtilaf Devletleri, Osmanlı direnişi karşısında Çanakkale’den çekildi. Bu zafer, milli mücadelenin ilham kaynaklarından biri olmuştur. Hatay Dörtyol’un Kurtuluşu (1922): Fransız işgaline karşı ilk kurşunun atıldığı yer olan Dörtyol, 9 Ocak 1922’de işgalden kurtuldu.

Fransız işgaline karşı ilk kurşunun atıldığı yer olan Dörtyol, 9 Ocak 1922’de işgalden kurtuldu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Açıldı (1936): Türkiye’nin ilk üniversitelerinden biri olan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Atatürk’ün katılımıyla eğitim-öğretime başladı.

Türkiye’nin ilk üniversitelerinden biri olan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Atatürk’ün katılımıyla eğitim-öğretime başladı. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi Açıldı (1951): New York’ta bulunan BM Genel Merkezi, uluslararası ilişkilerde önemli bir dönüm noktası olarak faaliyete geçti.

New York’ta bulunan BM Genel Merkezi, uluslararası ilişkilerde önemli bir dönüm noktası olarak faaliyete geçti. Basın İlan Kurumu Kuruldu (1961): Türkiye’de gazetecilik faaliyetlerini düzenlemek ve ilan yönetimini sağlamak amacıyla Basın İlan Kurumu kuruldu.

Türkiye’de gazetecilik faaliyetlerini düzenlemek ve ilan yönetimini sağlamak amacıyla Basın İlan Kurumu kuruldu. ODTÜ’nün Bir Ay Süreyle Kapatılması (1969): Amerikan Büyükelçisi Robert Komer’in makam aracının öğrenciler tarafından yakılması üzerine ODTÜ bir ay süreyle tatil edildi.

Amerikan Büyükelçisi Robert Komer’in makam aracının öğrenciler tarafından yakılması üzerine bir ay süreyle tatil edildi. Nâzım Hikmet’in Vatandaşlıktan Çıkarılmasının İptali (2009): Büyük şair Nâzım Hikmet, 1951’de Türk vatandaşlığından çıkarılmıştı. 2009 yılında bu karar iptal edildi ve şair yeniden Türk vatandaşlığına alındı.

9 OCAK’TA DOĞAN ÜNLÜLER

Hammâmîzâde İsmâil Dede Efendi (1778): Türk klasik müziğinin en büyük bestekârlarından biridir.

Türk klasik müziğinin en büyük bestekârlarından biridir. Simone de Beauvoir (1908): Fransız yazar ve feminist düşünür, özellikle "İkinci Cins" adlı eseriyle tanınır.

Fransız yazar ve feminist düşünür, özellikle "İkinci Cins" adlı eseriyle tanınır. Richard Nixon (1913): Amerika Birleşik Devletleri’nin 37. Başkanı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin 37. Başkanı. Joan Baez (1941) Amerikalı folk şarkıcı. Dünyadaki özgürlük mücadelelerine verdiği destekle biliniyor.

9 OCAK’TA HAYATINI KAYBEDEN ÜNLÜLER

Halide Edip Adıvar (1964): Türk edebiyatının ve Kurtuluş Savaşı’nın önemli isimlerinden biri.

Türk edebiyatının ve Kurtuluş Savaşı’nın önemli isimlerinden biri. Cemal Süreya (1990): Türk edebiyatının usta şairlerinden biri.

9 Ocak’ta yaşanan birçok olay, Hatay Dörtyol kurtuluş günü ne zaman, Nâzım Hikmet vatandaşlık iptali hangi yıl iptal edildii, Seddülbahir Muharebeleri hangi tarihte bitti, Cemal Süreya ne zaman yaşamını yitirdi ve Yaş Antlaşması Osmanlı için neden önemliydi gibi soruların tekrar gündeme geldiği bir gün olarak önemlidir.

9 Ocak, tarihte hem dünya hem de Türkiye için önemli olaylara sahne olmuştur. Yaş Antlaşması, Osmanlı’nın “Hasta Adam” olarak tanımlanması, Çanakkale zaferleri ve Nâzım Hikmet’in yeniden vatandaşlığa alınması gibi gelişmeler, bu tarihin önemini artırmaktadır.