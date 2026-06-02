9 Schengen ülkesine çağrı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 9 Schengen ülkesinde 12 aydan uzun süredir devam eden iç sınır kontrollerine ilişkin yaptığı açıklamada, kontrollerin kademeli olarak kaldırılması ve daha etkili alternatiflerin devreye alınması çağrısında bulundu.

AB Komisyonu, Avusturya, Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, Slovenya ve İsveç tarafından iç sınır kontrollerinin geçici olarak yeniden uygulanmasına ilişkin görüşlerini açıkladı.

Açıklamada, Schengen Bölgesi'nde uzun süredir uygulanan iç sınır kontrollerinin kademeli olarak kaldırılması ve bunun yerine daha etkili alternatif güvenlik önlemlerinin devreye alınması çağrısında bulunuldu.

"DAHA VERİMLİ VE ETKİLİ ALTERNATİFLER MEVCUT"

Bazı üye ülkelerin güvenlik ve düzensiz göç gibi meşru zorluklarla karşı karşıya olduğu kabul edilen açıklamada, iç sınır kontrollerinin yalnızca istisnai ve geçici tedbir olması gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada, "İç sınır kontrollerine kıyasla daha verimli ve etkili alternatifler mevcut" ifadesine yer verildi.

Bu kapsamda risk temelli polis kontrolleri, mobil biyometrik kimlik doğrulama ve araç takip teknolojilerinin bulunduğuna işaret edilen açıklamada, Schengen Bölgesi içinde serbest dolaşımı aksatmadan güvenlik risklerini yönetebilecek araçlar olduğu belirtildi.

Birçok üye ülkenin halihazırda istihbarata dayalı ve sistematik olmayan kontroller uyguladığı, bu uygulamaların sınır kontrollerine benzer şekilde işlediği ve zamanla genişletilerek iç sınır kontrollerinin yerini alabileceği ifade edildi.

İç sınır kontrollerinin komşu ülkeleri ve sınır bölgelerinde yaşayan vatandaşları doğrudan etkilediği aktarılan açıklamada, bu nedenle işçiler, işletmeler ve bölgesel işbirliğinin zarar görmemesi için etkilerin en aza indirilmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen ise Schengen sisteminin Avrupa'nın en önemli kazanımlarından biri olduğunu belirterek, "Schengen, 450 milyondan fazla kişi için serbest dolaşımı temsil ediyor. Görüşlerimiz açık bir mesaj veriyor, kontroller yeniden getirildiğinde, bunlar geçici ve istisnai kalmalıdır" ifadelerini kullandı.