9. sezonun yayın tarihi açıklandı: Rick and Morty geri dönüyor

Emmy ödüllü animasyon dizisi Rick and Morty, yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dizinin yayın platformu HBO Max, merakla beklenen dokuzuncu sezonun 25 Mayıs’ta izleyiciyle buluşacağını duyurdu.

Adult Swim yapımı olan kült animasyon dizisi, dahi bilim insanı Rick ile talihsiz torunu Morty’nin boyutlar arası maceralarını konu alıyor. Yeni sezonun, dizinin kendine özgü absürt mizahını ve yüksek konseptli bilim kurgu anlatısını daha da ileri taşıyacağı belirtiliyor.

Adult Swim Başkanı Michael Ouweleen, yeni sezonla ilgili yaptığı açıklamada yapım ekibinin bölümlere “inanılmaz miktarda zeka ve yaratıcılık kattığını” vurguladı. Ouweleen, dizinin her sezon kendini aşmayı başardığını belirterek, yeni bölümlerde güçlü karakter yazımı ve yüksek tempolu bir anlatının izleyiciyi beklediğini söyledi.

YENİ SEZONUYLA DA KÜRESEL ETKİSİNİ SÜRDÜRMEYE HAZIRLANIYOR

Yayınlandığı günden bu yana animasyon dünyasının en popüler yapımlarından biri haline gelen Rick and Morty, özellikle üçüncü ve altıncı sezonları arasında ABD’de kablolu kanallarda en çok izlenen komedi dizilerinden biri oldu. İki Emmy ödülü kazanan yapım, yeni sezonuyla da küresel etkisini sürdürmeye hazırlanıyor.

Dizinin dokuzuncu sezonu, 42 farklı dilde ve 170’ten fazla ülkede eş zamanlı olarak yayınlanacak. 25 Mayıs’ta açılacak yeni portallarla birlikte Rick’in çılgın icatları ve Morty’nin bitmek bilmeyen maceraları izleyiciyi bir kez daha boyutlar arası bir kaosa davet edecek.