9 Şubat 2026 Pazartesi Reyting Sonuçları Açıklandı mı?

Televizyon izleyicilerinin her gün merakla beklediği reyting sonuçları, özellikle haftanın ilk gününde ekran rekabetinin yönünü belirliyor. “9 Şubat 2026 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı?” sorusu da bugün en çok aranan konular arasında yer alıyor. Dizi, yarışma ve ana haber bültenlerinin kıyasıya yarıştığı pazartesi akşamının izlenme oranları, televizyon dünyasında dengeleri değiştirebiliyor.

Ancak 9 Şubat 2026 Pazartesi TV reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki izlenme oranlarının gün içerisinde duyurulması bekleniyor. Her gün olduğu gibi veriler açıklandığında en çok izlenen programlar listesi netleşecek.

9 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI NEDEN BEKLENİYOR?

Pazartesi akşamları televizyon ekranlarında genellikle güçlü yapımlar yer alıyor. Bu nedenle pazartesi reyting sonuçları, haftanın en çok takip edilen reyting verileri arasında bulunuyor.

Bu akşam televizyon ekranlarında dizi, haber ve yarışma programları arasında dikkat çekici bir rekabet yaşandı. Özellikle ana haber bültenleri, gündüz kuşağı programları ve prime-time yapımları izleyicinin ilgisini çekti. Açıklanacak TV reyting sonuçlarının, kanallar arasındaki rekabetin seyrini göstermesi bekleniyor.

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI (2 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ)

Karşılaştırma açısından, geçtiğimiz haftanın ABC1 20+ reyting sonuçları televizyon rekabetinin nasıl şekillendiğini gösteriyor.

Günlük En Çok İzlenen İlk 10 Program (2 Şubat 2026 – 20+ ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Uzak Şehir 13,06 2 Uzak Şehir (Özet) 6,46 3 Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,03 4 Esra Erol’da 4,46 5 Beştepe Millet Camii Berat Gecesi Özel 4,34 6 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 4,30 7 Cennetin Çocukları 4,29 8 ATV Ana Haber 3,17 9 Survivor 2,75 10 Kanal D Ana Haber 2,53

Veri kaynağı: TİAK

TV REYTİNG SONUÇLARI NASIL ÖLÇÜLÜYOR?

Türkiye’de televizyon izlenme oranları, ölçüm sistemleri aracılığıyla belirlenir ve Total, AB ve ABC1 olmak üzere üç ana kategoride açıklanır. Bu kategoriler farklı izleyici gruplarını temsil eder ve televizyon kanallarının yayın stratejilerini belirlemede önemli rol oynar.

Total: Tüm izleyici kitlesi

Tüm izleyici kitlesi AB: Sosyoekonomik statüsü yüksek izleyici grubu

Sosyoekonomik statüsü yüksek izleyici grubu ABC1: Reklam verenlerin en çok takip ettiği izleyici segmenti

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDIĞINDA NE OLACAK?

9 Şubat 2026 reyting sonuçları açıklandığında, en çok izlenen programlar listesi güncellenecek ve televizyon rekabetinin kazananları netleşecek. Özellikle prime-time yapımlarının performansı, haftanın yayın planlarını doğrudan etkileyebilir.

Hayır, henüz açıklanmadı. Reyting verilerinin gün içerisinde duyurulması bekleniyor.

Dünün reyting sonuçları nereden öğrenilir?

TV reyting sonuçları genellikle ölçüm verileri açıklandıktan sonra haber siteleri ve televizyon kanalları tarafından paylaşılır.

Reyting sonuçları saat kaçta açıklanır?

Kesin bir saat olmamakla birlikte reyting sonuçları genellikle gün içerisinde açıklanır.

9 Şubat 2026 Pazartesi reyting sonuçları henüz açıklanmamış olsa da televizyon ekranlarında yaşanan rekabet dikkat çekiyor. Geçtiğimiz haftanın reyting listesi, güçlü yapımların izleyici ilgisini sürdürdüğünü gösteriyor. Reyting verileri açıklandığında televizyon dünyasındaki sıralama netleşecek ve en çok izlenen programlar belli olacak.