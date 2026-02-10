9 Şubat 2026 Pazartesi Reyting Sonuçları | Sevilen Dizi Yine Zirvede!

Televizyon ekranlarında pazartesi akşamları yaşanan reyting yarışı, izleyicilerin en çok takip ettiği konular arasında yer alıyor. 9 Şubat 2026 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı ve ekran rekabetinin kazananı bir kez daha belli oldu. Özellikle diziler, gündüz kuşağı programları ve ana haber bültenleri arasındaki izlenme yarışı dikkat çekti.

Günün en çok izlenen dizileri listesinde, Kanal D’nin rekortmen yapımı Uzak Şehir zirvedeki yerini korudu. Kandil dönüşü ekranlara gelen bölümün izlenme oranındaki artış, dizinin pazartesi liderliğini sürdürdüğünü gösterdi.

9 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

9 Şubat 2026 Pazartesi gününün reyting sonuçları belli oldu. Kanal D’nin rekortmen dizisi Uzak Şehir, yaklaşık yarım puanlık artışla 13,45 reyting alarak günün açık ara lideri oldu.

Dizinin özet bölümü 6,12 reyting ile ikinci sırada yer alırken, TRT 1 dizisi Cennetin Çocukları 5,17 reyting ile üçüncü sıraya yükseldi.

ATV’nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında, ilk bölümüyle 2,88 reyting alarak listeye dokuzuncu sıradan giriş yaptı. TV8’in yarışma programı Survivor ise 2,74 reyting ile onuncu sırada yer aldı.

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber, 3,91 reyting ile günün en çok izlenen haber bülteni oldu.

Günlük En Çok İzlenen İlk 10 Program (9 Şubat 2026 – 20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Uzak Şehir 13,45 2 Uzak Şehir (Özet) 6,12 3 Cennetin Çocukları 5,17 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,04 5 Esra Erol’da 4,95 6 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 3,91 7 ATV Ana Haber 3,69 8 Show Ana Haber 3,05 9 Aynı Yağmur Altında 2,88 10 Survivor 2,74

Veri kaynağı: TİAK

GEÇTİĞİMİZ HAFTA İLE KARŞILAŞTIRMA (2 ŞUBAT 2026)

Sıra Program Reyting 1 Uzak Şehir 13,06 2 Uzak Şehir (Özet) 6,46 3 Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,03 4 Esra Erol’da 4,46 5 Beştepe Millet Camii Berat Gecesi Özel 4,34 6 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 4,30 7 Cennetin Çocukları 4,29 8 ATV Ana Haber 3,17 9 Survivor 2,75 10 Kanal D Ana Haber 2,53

Veri kaynağı: TİAK

REYTİNG DEĞERLENDİRMESİ

İki hafta arasındaki verilere bakıldığında Uzak Şehir dizisinin liderliğini koruduğu ve izlenme oranını artırdığı görülüyor. Cennetin Çocukları dizisinin önemli bir yükseliş yakaladığı dikkat çekerken, gündüz kuşağı programlarının istikrarlı performansı devam etti.

Yeni başlayan Aynı Yağmur Altında dizisinin ilk bölümle listeye girmesi, pazartesi akşamı rekabetinin önümüzdeki haftalarda daha da artabileceğini gösteriyor.

9 Şubat 2026 reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

Uzak Şehir dizisi 13,45 reytingle günün birincisi oldu.

En çok izlenen dizi hangisi?

9 Şubat 2026 Pazartesi günü en çok izlenen dizi Uzak Şehir oldu.

Yeni başlayan dizinin reytingi nasıl?

Aynı Yağmur Altında dizisi ilk bölümünde 2,88 reyting aldı.

9 Şubat 2026 Pazartesi reyting sonuçları, televizyon ekranlarında liderliğin değişmediğini gösterdi. Uzak Şehir dizisi güçlü performansını sürdürürken, yeni yapımların rekabete katılması reyting yarışını daha hareketli hale getirdi. Önümüzdeki haftalarda pazartesi akşamı reyting sonuçlarının daha da çekişmeli olması bekleniyor.