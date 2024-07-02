9 Temmuz hangi burç? 9 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 9 Temmuz hangi burç sorusu ise 9 Temmuz tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 9 Temmuz hangi burç? İşte 9 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!

9 Temmuz hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 9 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 9 Temmuz hangi burç? İşte 9 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!

9 TEMMUZ HANGİ BURÇ?

9 Temmuz’da doğan kişiler yengeç burcuna mensuptur. Yengeç burcu, 22 Haziran - 23 Temmuz tarihleri arasında doğanları kapsar. Hava elementi ile ilişkilendirilen yengeç burcu duygusallığı, empati yeteneği ve koruyucu yapısıyla bilinir.

9 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

9 Temmuz’da doğan yengeç burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Duygusal ve Empatik: 9 Temmuz doğumlular, yüksek duygusal zekaları ve empati yetenekleri ile tanınırlar. Başkalarının duygularını anlama ve onlara destek olma konusunda oldukça başarılıdırlar.

Koruyucu ve Sadık: 9 Temmuz'da doğanlar, sevdiklerine karşı koruyucu ve sadıktır. Ailelerine ve yakınlarına büyük bir bağlılık duyarlar.

Sezgisel ve Hassas: 9 Temmuz doğumlular, güçlü sezgileri ve hassas yapıları ile dikkat çekerler. Çevrelerindeki enerji ve duyguları kolayca hissedebilirler.

İçedönük ve Güven Arayan: 9 Temmuz'da doğanlar, genellikle içedönük bir yapıya sahiptir ve güvenli bir çevrede bulunmayı tercih ederler. Güvenli ve huzurlu bir ortamda daha mutlu olurlar.

9 TEMMUZ’DA DOĞAN ÜNLÜLER

1249 - Kameyama, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 90. imparatorudur (ö. 1305)

1578 - II. Ferdinand, Kutsal Roma imparatoru (ö. 1637)

1654 - Reigen, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 112. imparatorudur (ö. 1732)

1689 - Alexis Piron, Fransız şair ve oyun yazarı (ö. 1773)

1764 - Ann Radcliffe, İngiliz yazar (ö. 1823)

1775 - Matthew Gregory Lewis, İngiliz romancı ve oyun yazarı (ö. 1818)

1809 - Friedrich Gustav Jakob Henle, Alman anatomist ve doktor (ö. 1885)

1819 - Elias Howe, Amerikalı bir mucittir (ö. 1864)

1834 - Jan Neruda, Çek yazar (ö. 1891)

1858 - Franz Boas, Alman kökenli Amerikan vatandaşı dilbilimci ve etnolog (ö. 1942)

1879 - Ottorino Respighi, İtalyan besteci, müzikolog ve orkestra şefi (ö. 1936)

1884 - Mihail Borodin, Sovyet siyaset adamı (ö. 1951)

1894 - Percy Spencer, Amerikalı mühendis ve mikrodalga fırının mucidi (ö. 1970)

1901 - Barbara Cartland, İngiliz romancı (ö. 2000)

1907 - Eddie Dean, Amerikalı oyuncu, şarkıcı ve söz yazarı (ö. 1999)

1911 - Mervyn Peake, İngiliz yazar, sanatçı, şair ve illüstratör (ö. 1968)

1911 - John Wheeler, Amerikalı bir teorik fizikçi (ö. 2008)

1916 - Edward Heath, İngiliz siyasetçi ve Başbakan (ö. 2005)

1926 - Mathilde Krim, İtalyan-Amerikalı tıp araştırmacısı ve bilim insanı (ö. 2018)

1926 - Ben R. Mottelson, ABD-Danimarkalı nükleer fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2022)

1929 - II. Hasan, Fas Kralı (ö. 1999)

1929 - Lee Hazlewood, Amerikalı country şarkıcısı, söz yazarı ve yapımcı (ö. 2007)

1930 - Kailasam Balachander, Hint sinema yönetmeni ve yazar (ö. 2014)

1930 - Buddy Bregman, Amerikalı müzik yapımcısı, film yönetmeni, müzisyen ve besteci (ö. 2017)

1933 - Oliver Sacks, İngiliz nörolog ve yazar (ö. 2015)

1934 - Michael Graves, Amerikalı mimar (ö. 2015)

1935 - Wim Duisenberg, Hollandalı ekonomist ve siyasetçi (ö. 2005)

1935 - Mercedes Sosa, Arjantinli şarkıcı (ö. 2009)

1937 - David Hockney, İngiliz ressamdır

1938 - Brian Dennehy, Amerikalı oyuncu

1942 - Richard Roundtree, Amerikalı oyuncu (ö. 2023)

1945 - Dean R. Koontz, Amerikalı korku yazarı

1946 - Ali Poyrazoğlu, Türk tiyatrocu

1946 - Bon Scott, Avustralyalı müzisyen (AC/DC) (ö. 1980)

1947 - Jim Marurai, Cook Adalı siyasetçi (ö. 2020)

1947 - Mitch Mitchell, İngiliz davulcu (ö. 2008)

1947 - Tuncay Özilhan, Türk iş insanı

1950 - Viktor Yanukoviç, Ukraynalı siyasetçi

1951 - Chris Cooper, Amerikalı oyuncu

1954 - Théophile Abega, Kamerunlu eski millî futbolcu (ö. 2012)

1955 - Lisa Banes, Amerikalı aktris (ö. 2021)

1956 - Tom Hanks, Amerikalı oyuncu

1957 - Kelly McGillis, Amerikalı oyuncu

1961 - Raymond Cruz, Amerikalı dizi ve film oyuncusu

1963 - Zeynep Eronat, Türk oyuncu

1964 - Courtney Love, Amerikalı müzisyen ve oyuncu

1964 - Gianluca Vialli, İtalyan eski futbolcu ve teknik direktör (ö. 2023)

1966 - Pamela Adlon, Amerikalı oyuncu, senarist, yapımcı, yönetmen ve seslendirme sanatçısı

1966 - Amélie Nothomb, Belçikalı yazar

1967 - Yordan Letchkov, Bulgar futbolcu

1968 - Anne Cousens, Belçikalı oyuncu

1975 - Shelton Benjamin, Amerikalı profesyonel güreşçi

1975 - Jack White, Grammy Ödülü kazanmış Amerikalı yapımcı, aktör, multi-enstrümantalist rock müzisyeni ve besteci

1976 - Emel Çölgeçen, Türk oyuncu

1976 - Aziza Brahim, Batı Sahralı şarkıcı

1976 - Jo Kanazawa, Japon eski futbolcu

1976 - Jochem Uytdehaage, Hollandalı eski uzun kulvar sürat patencisi

1978 - Gulnara Samitova-Galkina, Rus orta mesafe koşucusu

1978 - Jaka Lakovič, Sloven eski profesyonel basketbolcu

1981 - Lee Chun-Soo, Güney Koreli millî futbolcu

1982 - Toby Kebbell, İngiliz oyuncu

1983 - Ahmet Rıfat Şungar, Türk sinema ve dizi oyuncusu

1983 - Sefa Tantoğlu, Türk oyuncu

1984 - Hasan Kalender, Türk yönetmen

1987 - Élodie Fontan, Fransız oyuncu

1987 - Bratislav Punoševac, Sırp futbolcu

1987 - Rebecca Sugar, Amerikalı animatör, senarist, yapımcı ve şarkıcı/söz yazarı

1988 - Raul Rusescu, Rumen futbolcu

1989 - Ronaldo Alves, Brezilyalı futbolcu

1989 - Deniz Naki, Kürt asıllı Alman futbolcu

1989 - Zeynep Sever, 2009 Miss Belçika güzeli

1990 - Joe Corona, Amerikalı futbolcu

1990 - André Sousa, Portekizli futbolcu

1991 - Mitchel Musso, Amerikalı oyuncu

1991 - Riley Reid, Amerikalı pornografik film oyuncusu

1992 - Douglas Booth, İngiliz oyuncu ve manken

1993 - DeAndre Yedlin, Amerikalı futbolcu

1994 - Luka Đorđević, Karadağlı millî futbolcu

1994 - Jordan Mickey, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1995 - Georgie Henley, İngiliz oyuncu

1995 - Sandro Ramírez, İspanyol futbolcu

1998 - Robert Capron, Amerikalı sinema oyuncusu

1999 - Claire Corlett, Kanadalı oyuncu, şarkıcı ve seslendirme sanatçısı

9 TEMMUZ BURCUNUN YÜKSELENİ

9 Temmuz’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

9 TEMMUZ DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 2, 7, 11, 16, 25

2, 7, 11, 16, 25 Şanslı Renkler: Gümüş, beyaz

Gümüş, beyaz Uğurlu Taşlar: İnci, aytaşı, kuvars

9 Temmuz’da Doğanların Aşk Hayatı

9 Temmuz'da doğanlar, aşk hayatında duygusal ve şefkatli bir partnerdir. İlişkilerinde sadakat ve derin duygusal bağlar en önemli unsurlardır. 9 Temmuz doğumlular, Akrep ve Balık burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Koç ve Terazi burçları ile zorluklar yaşayabilir.

9 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

9 Temmuz doğumlular, sezgisel zekaları ve empati yetenekleri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. Psikoloji, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yardımsever ve koruyucu yapıları ile kariyerlerinde fark yaratabilirler.

9 Temmuz’da doğanların diğer burçlar ile uyumu

9 Temmuz doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Akrep ve Balık yer alırken, Koç ve Terazi burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 9 Temmuz'da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.