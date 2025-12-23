9'uncu İzmir Mizah Festivali, panellerle devam etti

(İZMİR) - Kültürlerarası Sanat Derneği ve Nesin Vakfı iş birliğiyle düzenlenen 9. İzmir Mizah Festivali, mizahın farklı disiplinlerle ilişkisini ele alan panellerle üçüncü gününde de dopdolu bir programla devam etti. Festival kapsamında gerçekleştirilen panellerde mizah; tiyatrodan müziğe, heykelden basına uzanan geniş bir yelpazeyle ele alınırken, usta gazeteciler İlhan Selçuk ve Çetin Altan da saygıyla anıldı.

9'uncu İzmir Mizah Festivali, üçüncü gününde panellerle devam etti. Festival etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Etkinlik Merkezi’nde, eğitmen Mustafa Yıldız eşliğinde Çocuklarla Karikatür Atölyesi düzenlendi. Atölyede çocuklar, mizahın yaratıcı dünyasıyla buluştu.

Selçuk Efes Kent Belleği’nde ilk olarak Disiplinlerarası Mizah Paneli gerçekleştirildi. Vecdi Sayar moderatörlüğündeki panele konuşmacı olarak Doç. Dr. Banu Ayten Akın, Serhan Yedig ve Heykeltıraş Mehmet Aksoy katıldı.

Tiyatro ve mizah ilişkisine değinen Doç. Dr. Banu Ayten Akın, İzmir Mizah Festivali’nin bu yıl Efes Selçuk’ta düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Efes Selçuk turistik ve kültürel açıdan çok güzel bir yer. Bu festivale destek verdiği için Efes Selçuk Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Burada olmaktan, farklı alanlardan öğrenmekten büyük keyif aldım. Emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.

"Bugün Efes Selçuk için tarihi bir gündü"

Mizah ile müzik arasındaki ilişkiyi değerlendiren Müzisyen ve Yazar Serhan Yedig, tahammülün olmadığı yerde mizahın da var olamayacağını vurguladı. Türkiye’de mizahın zor bir dönemden geçtiğini belirten Yedig, dokuzuncu kez düzenlenen festivalin önemine dikkat çekerek, "Bu paneller yarına belge bırakacak nitelikte, ince düşünülmüş etkinlikler. Bugün Efes Selçuk için tarihi bir gündü. Çünkü kentin simgelerinden Kurtuluş Anıtı’nın yaratıcısı Mehmet Aksoy aramızdaydı. Belki bugün için çok şey ifade etmeyebilir ama yıllar sonra buraya gelenler bu anları hatırlayacak. Bir kent belleği oluşturan ve bunu koruyan Efes Selçuk halkına teşekkür ediyorum. Mizahın kıvılcımını yakan bu festivalin sürekli olmasını diliyorum" dedi.

"Mizah sığ değildir, düşündürücüdür"

Efes Selçuk’a Kurtuluş Yolu Anıtını kazandıran Heykeltıraş Mehmet Aksoy ise mizahın derinliğine vurgu yaptı. Aksoy, “Mizah sığ değildir, düşündürücüdür. Güldüğünüz anda bir şeyin farkına varırsınız. Mizah, toplumların varlığını sürdürmesi, nefes almasıdır. Türkiye’de kamyon arkası yazıları gibi çok güçlü mizah örnekleri var. Aslında her şey mizahın konusu olabilir” ifadelerini kullandı.

"İlhan Selçuk’un Efes Selçuk’ta anılması çok anlamlı"

Günün ikinci paneli olan Basında Mizah başlıklı oturumda Gazeteci-Yazar Nazım Alpman, usta gazeteci İlhan Selçuk ile anılarını paylaştı. Selçuk’un ailesinin kökenine değinen Alpman, Selçuk soyadının hikayesini anlatarak, "İlhan Selçuk’un ailesi, Girit’ten Türkiye’ye döndükten sonra Selçuk soyadını alıyor. Çünkü dedeleri Selçuk’tan Girit’e gitmiş. Bu nedenle İlhan Selçuk’un Efes Selçuk’ta anılması çok anlamlı. İlhan Selçuk, sizlerin en eski hemşehrisidir" dedi.