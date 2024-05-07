9. Yargı Paketi'nin ayrıntıları belli oldu

Ceza İnfaz Sistemi'nde düzenlemeler öngören 9. Yargı Paketi'nin ayrıntıları ortaya çıktı. Buna göre, TMSF'nin kayyum atama yetkisi uzatılacak. AYM'nin iptal kararları doğrultusunda yapılan düzenlemeler yeni yargı paketinde yer alacak. Mükerrer suçlarla ilgili düzenlemeler de yargı paketinde olacak.

23 farklı kanun, 3 kanun hükmünde kararnamede değişiklik veya düzenleme içeren 60 maddelik 9'uncu Yargı Paketi'nin çalışmaları sürüyor.

TRT Haber'in aktardığına göre Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda yapılan düzenlemeler yeni yargı paketinde yer alacak.

TMSF'NİN KAYYUM SÜRES 5 YIL OLACAK

Suç örgütlerinin finansmanın önlenmesinde TMSF'nin kayyum olarak atanması da gündemde. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt, silahlı örgüte silah sağlama, terörizmin finansmanı suçları; bir şirketin faaliyetleri çerçevesinde işlenmişse kayyum atanmasına karar verilecek.

TMSF, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve terörizmin finansmanı suçlarının bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde kayyum olarak atanacak. TMSF'nin kayyum süresi 5 yıl olacak.

"YENİ TİP CASUSLUK"

Yabancı istihbarat örgütlerinin Türkiye'deki casusluk faaliyetlerinin önlenmesiyle ilgili yasal düzenlemeler yapılacak. Yabancı istihbarat örgütlerinin Türkiye'deki casusluk faaliyetlerinin önlenmesi için yeni yasal düzenlemeler yapılacak.

9. Yargı Paketi'nde Ceza İnfaz Sistemi ve mükerrer suçlarla ilgili düzenlemeler var. İkinci kez tekerrür hükümleri uygulanan hükümlülerle ilgili yeni düzenleme yapılacak.

UZLAŞMA GÖRÜŞMELERİ

Uzlaşma görüşmelerinde tespit edilemeyen veya uzlaşmadan sonra ortaya çıkan zararlara ilişkin tazminat davası açılabilecek.

Noterliğe ilişkin düzenlemeler de pakette yer alıyor. Noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenecek. Noterlik ücret tarifesi her yıl mart ayı yerine ocak ayı başında yayımlanacak.