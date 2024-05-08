9. Yargı Paketi’nde yer alacak: ‘Etki ajanlığı’ suçu uyduruluyor

TBMM’ye gelecek 9. Yargı Paketi’nde ‘etki ajanlığı’ suçu eklenecek.

Yasama yılı bitmeden TBMM’ye gelecek olan 9’uncu Yargı Paketi’nde ‘yeni tip casusluk’ suçları için yeni düzenlemeler yer alacak. İktidara yakın Yeni Şafak Gazetesi’nin haberine göre, ‘etki ajanlığı’ Türk Ceza Kanunu’na (TCK) girecek. TCK'da tarif edilen ‘casusluk’, ‘ajanlık’ tanımına yeni bir kavram olarak etki ajanlığı da eklenecek.

Gazetenin aktardığına göre, ‘Türkiye lehine gibi görünüp ancak aleyhte propaganda yaparak kamuoyu oluşturan etki ajanlarına mercek tutulacak.’ Bu yasayla suç, sosyal medyadaki paylaşımlarda aranacak.

AKP medyası, çoğunlukla muhaliflerin değerlendirmelerini hedef alırken ‘etki ajanı’ ifadesi kullanarak hedef gösteriyor. Çıkarılması planlanan bu yasanın detayları hakkında ise bilgi verilmedi.