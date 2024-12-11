Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

9 yaşındaki çocuk kuduz nedeniyle hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da kuduz hastalığı nedeni ile tedavi altında bulunan 9 yaşındaki Muhammed Muaz hayatını kaybetti.

Güncel
  • 11.12.2024 16:46
  • Giriş: 11.12.2024 16:46
  • Güncelleme: 11.12.2024 16:48
Kaynak: İHA
9 yaşındaki çocuk kuduz nedeniyle hayatını kaybetti
Fotoğraf: İHA

Elazığ’da 9 yaşındaki çocuk, kuduz hastalığı nedeni ile hayatını kaybetti.

Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Şanlıurfa’da, kuduz hastalığı nedeni ile tedavi altında bulunan 9 yaşındaki Muhammed Muaz, aniden fenalaştı.

Bunun üzerine hasta Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi. Muaz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çocuğun cenazesi ailesi tarafından alınarak defnedilmek üzere Şanlıurfa’ya götürüldü.

BirGün'e Abone Ol