9 yaşındaki çocuk yorgun mermiden hayatını kaybetti: Katili 3 buçuk aydır bulunamadı

Şanlıurfa'da evinin damında kitap okurken bedenine isabet eden yorgun mermi ile yaralanan ve tedaviye alınan 9 yaşındaki Mehmet Yeşilay, 3,5 ay sonra yaşamını yitirdi.

11 Mayıs’ta Şanlıurfa'nın Hayati Harrani Mahallesi’nde meydana gelen olayda evinin damında kitap okuyan Mehmet Yeşilay’a nereden ateşlendiği belirlenemeyen mermi isabet etti. Yere yığılan çocuk, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yapılan muayenede Yeşilay’ın yorgun mermiyle yaralandığı tespit edildi. Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Mehmet Yeşilay, 3,5 ay sonra yaşamını yitirdi.

Öte yandan, çocuğun ölümüne neden olan mermiyi ateşleyen kişinin bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.