9 yaşındaki çocuklara okulda sorgu: "Din dersi işleniyor mu, öğretmeniniz Erdoğan'a hakaret ediyor mu?"

İzmir’de bulunan Tevfik Fikret Okulları’nda cuma günü (20 Şubat) yaşanan müfettiş denetimi, velilerinin büyük tepkisine neden oldu.

Okula gelen müfettişler, ilkokul 4. sınıftan lise kademesine kadar her sınıftan seçtikleri ikişer öğrenciyi kütüphaneye götürerek sorguladı.

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu'nun aktardığına göre müfettişler, ailelerinden habersiz bir şekilde odalara alınan ve yaşları 9’dan başlayan çocuklara "Din dersinde ders işleniyor mu?", "Din yerine başka bir ders yapılıyor mu?", "Din denilince ne anlıyorsun?" ve "Derste cumhurbaşkanına hakaret ediliyor mu?" gibi sorular sordu. İfadelerin ardından kimlik numaraları alınan çocuklara imza attırıldı.

"KIZIMIN KİMLİK NUMARASINI ALIP İMZA ATTIRMIŞLAR"

Kızı 4. sınıfa giden ve kendisi de avukat olan veli G.B., yaşadıkları süreci şu sözlerle aktardı: "Kızımı dersten çağırmışlar. Kütüphaneye götürmüşler. İki müfettiş, sorular sormuş. Din dersi yapılıyor mu, din dersinde neler işleniyor gibi sorular. Bir de müfettiş ‘Öğretmeniniz cumhurbaşkanına hakaret ediyor mu’ diye sormuş. Kızım o kadar anlamamış ki soruyu ‘hayır dedim, doğru mu dedim’ diye bana soruyor. Korkmuş tabii bir şey olacak diye. Ayrıca kızımın kimlik numarasını alıp imza attırmışlar. Bu çocuk daha 9 yaşında. Pazartesi şikayetçi olacağım."

LİSELİLERE YEMİN ETTİRİLDİ

Lise öğrencilerinde farklı yöntemlere başvuruldu. Hem ilkokul hem de lisede okuyan çocuğu olan veli İ.K., süreci şöyle anlattı:

"Müfettişler, dördüncü sınıftan liseye kadar aynı soruyu soruyor. Onlar çok güzel şekilde de sorsa çocuklar bir şeyler olduğunu anlıyor. Bazıları okuluma bir şey olacak, öğretmenime bir şey olacak diye kaygılanıyor. Çocukluğumuzdan beri müfettiş gelir okula dersi izler. Ama çocukları dersten çıkarıp ‘Din dersi yapıyor musunuz, din dersinde başka bir şey yapıyor musunuz’ diye soruluyor. Üçüncü soruysa ‘Dersinizde cumhurbaşkanımıza hakaret ediliyor mu’? 9 yaşındaki çocuğa kadar düşer mi bu konu? En can alıcı konu ise 9 yaşında çocuğa imza attırıyorlar. Eşim avukat. Hukuk da bunu kabul etmez. Bir de lisedekilere önce yemin ettirmişler. Onlara daha da ileri gidip ‘Evde ve sokakta cumhurbaşkanımıza hakaret duyuyor musunuz’ diye bile sormuşlar."

VELİLER SAVCILIĞA BAŞVURACAK

Yaşanan durumun WhatsApp gruplarında duyulmasının ardından velilerin tepkisi büyüdü. Çocukların ailelerine haber verilmeden sorgulanmasına tepki gösteren veliler, hukuki süreci başlatmaya hazırlandıklarını ifade etti.

Bir başka veli E.A. ise müfettişlerin usule aykırı davrandığını belirterek, "Veli grubundan müfettişlerin geldiğini öğrendim. Çocukları alıyorlarmış. Kardeşim uzun yıllardır öğretmen. Onu aradım. ‘Böyle bir şey olmaz’ dedi. Derse girer, dersi izler, ders kitaplarını, öğretmeni ve işleyişi kontrol eder. Müfettişin dersten çocuk çıkardığını o da görmemiş. Bu çocuklar 9 yaşında. Bunlar nasıl imza atacak? Bizde ipler koptu. Savcılığa şikayet edeceğiz. UCİM’e de başvuracağız" ifadelerini kullandı.