9 yaşındaki kız çocuğu öldürülmüştü: Bir sanık ceza aldı, bir sanık beraat etti

Gina Mercimek isimli 9 yaşındaki Suriyeli kız çocuğunu geçen yıl su kuyusuna atan 2 zanlının yargılandığı davada karar çıktı. Kilis 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 7’nci duruşmasında mahkeme heyeti bir sanığa ağırlaştırılmış müebbetin yanı sıra 12 yıl hapis cezası verdi. Bir sanık ise adli tıp raporlarına rağmen beraat etti.

Kilis'te yaşayan Suriyeli 9 yaşındaki Gina Mercimek'ten 4 Nisan 2023'te okuldan çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Gina'yı aramaya başlayan ailesi, aynı sokakta yaşayan komşuları Hüseyin Boğuç'un şüpheli hareketleri üzerine durumu polise bildirdi. Boğuç’un evinde yapılan aramada 9 yaşındaki Gina'nın cesedi boynuna briket bağlanmış halde evin bahçesindeki su kuyusunda bulundu. Hüseyin Boğuç ve arkadaşı Azittin Altınöz gözaltına alınarak tutuklandı.

ADLİ TIP RAPORUNDA İSTİSMAR BELGELENDİ

Adli Tıp Kurumu raporunda Gina’nın cinsel istismara uğradıktan sonra boğularak öldürüldüğü belirtildi. Soruşturma ve yargılama süreçlerinde çelişkili ifadeler veren sanıklar, birbirlerini suçladı. Savcılık mütalaasında her iki sanık hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'kasten öldürme' suçlarından ceza istedi.

Davanın 7’nci duruşması bugün görüldü. Mahkeme, sanık Hüseyin Boğuç’a kasten öldürme suçunu işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet, kişiyi hürriyetten yoksun kılma suçundan 4 yıl ve bu suçu çocuğa karşı işlediği için de 8 yıl hapis cezası verdi. Diğer sanık Azittin Altınöz ise adli tıp raporuna rağmen çocuğun cinsel istsimarı, çocuk yaştaki kadına karşı suçu gizlemek maksadıyla kasten öldürme suçları da dahil olmak üzere yargılandığı tüm suçlardan beraat etti.