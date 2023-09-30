9 yeni büyükelçi atandı: Hakan Fidan tebliğ etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 9 başkent için yeni büyükelçilik görevlerini tebliğ etti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Bratislava, Nuakşot, Aşkabat, Minsk, Riyad, Librevil, Monteviedo, Asmara ve Üsküp'e atanan büyükelçilere Bakan Fidan telefonla yeni görevlerini bildirdi.

Güncel 30.09.2023 21:55 Giriş: 30.09.2023 21:55

Güncelleme: 30.09.2023 21:57 Kaynak: ANKA

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