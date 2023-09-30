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9 yeni büyükelçi atandı: Hakan Fidan tebliğ etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 9 başkent için yeni büyükelçilik görevlerini tebliğ etti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Bratislava, Nuakşot, Aşkabat, Minsk, Riyad, Librevil, Monteviedo, Asmara ve Üsküp'e atanan büyükelçilere Bakan Fidan telefonla yeni görevlerini bildirdi.

Güncel
  • 30.09.2023 21:55
  • Giriş: 30.09.2023 21:55
  • Güncelleme: 30.09.2023 21:57
Kaynak: ANKA
9 yeni büyükelçi atandı: Hakan Fidan tebliğ etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 9 başkent için yeni büyükelçilik görevlerini tebliğ etti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik yapacak isimlere telefonla yeni görevlerini bildirdi.

Buna göre, Erkan Özoral, Bratislava Büyükelçiliği; Burhan Köroğlu, Nuakşot Büyükelçiliği; Ahmet Demirok, Aşkabat Büyükelçiliği; Cem Işık, Minsk Büyükelçiliği; Emrullah İşler, Riyad Büyükelçiliği; Can İncesu, Librevil Büyükelçiliği; Tunca Özçuhadar, Montevideo Büyükelçiliği; Mehmet Küçüksakallı, Asmara Büyükelçiliği ve Fatih Ulusoy, Üsküp Büyükelçiliği için görev tebligatlarını aldı.

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