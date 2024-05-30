9 yıl önce katledilen Doktor Furtun anıldı

Haber Merkezi

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Kamil Furtun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi yerleşkesinde görevinin başındayken 9 yıl önce öldürülen Dr. Kamil Furtun, Samsun Tabip Odası ve sağlık emekçileri tarafından anıldı. Furtun için ilk olarak görev yaptığı hastanede anma töreni düzenlendi.

Dr. Kamil Furtun’un hastane bahçesinde bulunan büstüne karanfil bırakıldı. Burada konuşan Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Sema Aydoğdu sağlıkta etkin bir şiddet yasasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Ardından Furtun için mezarı başında da anma töreni düzenlendi. Eşi Dr. Funda Furtun, acılarının ilk günkü taze olduğunu söyledi.