9 yıl sonra ilk: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Çankaya Köşkü'nde toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında 10 Kasım Atatürk Haftası kapsamında Çankaya Köşkü'nde toplanıyor.

Bu, 9 yıl sonra Çankaya Köşkü'nde yapılan ilk toplantı olacak.

14.30'da başlaması beklenen toplantıda, ABD Başkanlık seçimlerinin Türkiye ve bölgeye yansımalarının değerlendirilmesi, Erdoğan'ın Kırgızistan ve Macaristan ziyaretlerindeki diplomatik temaslarının görüşülmesi ve ekonomideki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor.

Toplantıda ayrıca İsrail'in Gazze ve Lübnan saldırılarının da masaya yatırılacak gündem maddelerinden olması öngörülüyor.

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na 2015 yılında geçilmesinin ardından Çankaya Köşkü'nde kabine toplantısı yapılmamıştı.