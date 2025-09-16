9 yıldır nöbet sürüyor

2016’da imam hatibe dönüştürülmesi Danıştay’dan dönen ancak yargı kararı uygulanmayan İstanbul Beşiktaş’taki İsmail Tarman Ortaokulu önünde basın açıklaması düzenlendi. Ortaokul 9 yıl önce imam hatibe dönüştürüldüğünden bu yana her hafta nöbet tutan mahalle sakinleri, bu haftaki nöbetlerinde 2025- 2026 Eğitim Öğretim Yılı’nın birinci döneminin başlamasıyla birlikte basın açıklaması düzenledi.

Basın açıklamasına velilerin yanı sıra SOL Parti, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Türkiye Komünist Partisi (TKP), Tüm Emeklilerin Sendikası, DİSK Emekli Sen ile çok sayıda siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcisi katıldı.

Basın açıklaması Ahmet Çoban tarafından okundu. “3 bin 386 gündür İsmail Tarman Ortaokulu’nun eğitim öğretime açılması için burada nöbet tutuyor, mücadele veriyoruz” diyen Çoban, mahalledeki tek ortaokulun, aksi yöndeki mahkeme kararlarına karşılık hukuksuzca imam hatibe dönüştürüldüğünü vurguladı. Açıklamada, "Dayatmalar karşılık bulmuyor, bulamaz. İmam-hatip okullarının öğrenci sayısı tüm çabalara rağmen artmamaktadır. Tüm işlemlerin takipçisiyiz ve mahkeme kararlarının uygulandığı güne kadar mücadeleye devam edeceğiz” diye konuştu.

SOL Parti Parti Meclisi Üyesi Esen Karaküçük de tek adam rejiminin laikliği hedef alan politikalarının çocukların eğitim hakkının altını günden güne oyduğunu kaydederek, “Bugün İsmail Tarman Ortaokulu açıkça işgal altındadır” dedi.