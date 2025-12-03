90 BİN DOLAR SINIRI TEKRAR GEÇİLDİ | Bitcoin Neden Yükseldi? Yükseliş Sürer Mi?

Bitcoin (BTC) yeniden büyük bir ralliye imza attı ve gün içinde yüzde 8’e yakın yükselişle 91 bin doların üzerine çıkarak yatırımcıların ilgisini tekrar üzerine çekti. “Bitcoin neden yükseldi?”, “BTC bugün neden arttı?”, “Kripto piyasası neden 3 trilyon doları aştı?” gibi sorular hızla zirveye çıktı. Piyasaları hareketlendiren gelişmeler ise ETF cephesindeki adımlar, Fed faiz indirimi beklentileri ve kurumsal yatırımcı ilgisinin yeniden canlanması oldu.

KRİPTO PİYASASI 3 TRİLYON DOLARI AŞTI

Hafta başındaki sert dalgalanmanın ardından kripto para piyasası salı günü güçlü bir toparlanmayla yeniden 3 trilyon dolar sınırını aştı. Toplam piyasa değeri 3,06 trilyon dolara yükselirken hem Bitcoin hem de Ethereum güçlü bir ralli gerçekleştirdi.

Bitcoin (BTC): %8’e yakın yükseliş – 91.000 dolar üzeri

%8’e yakın yükseliş – 91.000 dolar üzeri Ethereum (ETH): %10 artış – 3.000 dolar seviyesi geri alındı

Toparlanmada üç ana faktör öne çıktı: Vanguard yasağının kaldırılması, ETF hacimlerindeki patlama ve Fed’in aralık ayında faiz indireceği beklentisinin güçlenmesi.

VANGUARD VE BANK OF AMERİCA HAMLESİ PİYASAYI ATEŞLEDİ

Piyasadaki yükseliş dalgasında belirleyici gelişme, yıllardır spot Bitcoin ETF’lerini engelleyen Vanguard’ın yasağı kaldırması oldu. Bloomberg analisti Eric Balchunas’ın vurguladığı üzere Bitcoin’in sert yükselişi, ABD piyasalarının açılışıyla eş zamanlı gerçekleşti.

Yasağın kaldırılması sonrası BlackRock’ın IBIT isimli spot Bitcoin ETF’i yalnızca ilk yarım saatte 1 milyar dolar hacme ulaştı. Piyasa likiditesi bir anda yükseldi ve Bitcoin fiyatı hızla yukarı yönlü tepki verdi.

Aynı gün gelen ikinci kritik gelişme ise Bank of America cephesinden geldi. Bankanın Merrill, Private Bank ve Merrill Edge üzerindeki 15 binden fazla danışmana, müşteri portföylerinde yüzde 1–4 arası kripto varlık önerme izni verdiği bildirildi.

Bitwise yöneticileri bu iki dev kurumun adımının aynı güne denk gelmesini, genelde ayı dönemlerine özgü olan önemli bir “piyasa dönüş sinyali” olarak yorumladı.

FED’İN ARALIK İNDİRİMİ BEKLENTİSİ BİTCOİN’İ DESTEKLİYOR

Makroekonomik tarafta ise tüm dikkat Fed’in aralık toplantısına çevrilmiş durumda. CME FedWatch verilerine göre, Fed’in 25 baz puanlık faiz indirimi ihtimali yüzde 87,2’ye kadar yükseldi. Yalnızca yüzde 12,8’lik kesim mevcut faiz seviyesinin korunmasını bekliyor.

Bu tablo, “Bitcoin neden yükseliyor?” sorusuna verilen en net yanıtı oluşturuyor: Likidite beklentisi arttıkça kripto dahil tüm risk varlıklarında alım iştahı güçleniyor.

ALTCOİNLERDE ÇİFT HANELİ YÜKSELİŞLER

Piyasadaki toparlanma yalnızca Bitcoin ve Ethereum ile sınırlı kalmadı. İlk 20 kripto varlık genelinde çift haneli artışlar görüldü:

Cardano (ADA): %14,5

Solana (SOL): %11

Chainlink (LINK): %12 üzeri

Özellikle LINK tarafındaki yükselişi destekleyen unsur, Grayscale’in NYSE Arca’da işlem görmeye başlayan yeni Chainlink ETF’i GLNK oldu.

SEC’DEN DÜZENLEME SİNYALİ

ABD’den gelen düzenleme açıklamaları da piyasa psikolojisini olumlu etkiledi. SEC Başkanı Paul Atkins, CNBC’ye yaptığı açıklamada kurumun “inovasyon istisnası” üzerinde çalıştığını söyledi. Kripto piyasasına yönelik uzun süredir beklenen düzenlemelerin bir ay içinde açıklanabileceğini belirtti.

Bu adımın ABD sermaye piyasalarını modernize etme planının bir parçası olduğu ifade edildi. Beklentiler, risk varlıklarının genelinde iyimserliği artırdı.

BİTCOİN FİYATINI YÜKSELTEN TEMEL FAKTÖRLER

Faktör Etki Vanguard yasağının kaldırılması Kurumsal talep hızla arttı ETF hacim patlaması IBIT 30 dakikada 1 milyar dolar hacme ulaştı Fed faiz indirimi beklentisi Risk iştahı güçlendi BoA danışmanlarına kripto izni Kurumsal yayılım genişledi SEC’in düzenleme sinyali Piyasa güveni arttı

Bitcoin’in son sert yükselişi, yalnızca spekülatif bir hareket değil; kurumsal adımlar, ETF hacimleri, Fed politikaları ve düzenleme sinyalleriyle desteklenen çok boyutlu bir yükseliş olarak öne çıkıyor. Piyasanın tekrar 3 trilyon doların üzerine çıkması, kripto varlıkların yeniden küresel finans gündeminin merkezine yerleştiğini gösteriyor. Önümüzdeki süreçte hem Fed kararı hem de SEC düzenlemeleri Bitcoin’in yönü açısından belirleyici olacak.