90 dakikayla tasarruf edildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, daha önce kaldırılan 90 dakika ücretsiz aktarma sistemi yeniden hayata geçirdi. Toplu ulaşımda ilk binişten itibaren 90 dakika süresince ücretsiz aktarma imkânı sunan sistem, artan yaşam maliyetleri karşısında zorlanan yurttaşlar için önemli bir destek oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye genelinde artan taşıma maliyetlerine rağmen, hizmet standartlarını koruması ve ulaşım ücretlerini sübvanse etmeyi sürdürmesi, kentte toplu taşıma kullanım sayılarına da yansıdı. 2025 yılında Türkiye nüfusuna yakın sayıda yolcu 90 dakika ücretsiz aktarma sisteminden faydalandı. Uygulamadan 87 milyona yakın yolcu yararlandı. İzmirlilerin bütçesinde 2 milyar liraya yakın tasarruf sağlandı.

Türkiye’nin büyükşehirleri arasında toplu ulaşım ücretleri karşılaştırıldığında, farklı şehirlerde uygulanan aktarma ve tarife sistemleri arasında ciddi maliyet farkları ortaya çıkıyor. İzmir’de ise uygulanan tarife yapısı sayesinde, artan ekonomik maliyetlere rağmen bir yetişkin yolcu 90 dakika aktarma sistemiyle yolculuğunu 30 TL ile tamamlayabiliyor. Farklı büyükşehirlerde uygulanan mevcut tarifelere göre, yetişkin bir yolcunun yolculuk maliyeti bazı kentlerde 5 aktarma ile 88 TL, 2 aktarma ile 51 TL, bazı kentlerde ise 3 aktarma ile 91 TL seviyelerine kadar çıkıyor. İzmir’de ise aktarma sayısından bağımsız olarak, 90 dakika içinde yapılan yolculuklar tek ücret üzerinden gerçekleştiriliyor.